Football–Messi fait ses adieux à l'équipe d'Argentine

Lionel Messi a donné mardi une dernière leçon de maître sous le maillot bleu et blanc, le capitaine de l'équipe de football d'Argentine ayant mis un point d'orgue à sa carrière internationale de 21 ans en marquant un but lors d'un match amical contre le Bénin.

Les adieux du joueur de 39 ans devant plus de 85.000 supporters dans un stade Monumental comble ont été moins une affaire de football qu'une véritable célébration rendant hommage au dévouement de Lionel Messi envers l'équipe nationale.

Les monuments de la capitale se sont mis aux couleurs emblématiques bleu ciel et blanc de l'équipe, tandis que des feux d'artifice ont illuminé le ciel au-dessus du stade bondé et que les supporters chantaient l'hymne national argentin.

La famille de Lionel Messi assistait au spectacle depuis les tribunes, aux côtés de certains des champions du monde argentins de 1978, 1986 et 2022.

Quelques heures plus tôt, un immense maillot orné de l'inscription "Merci" avait été déployé au Mémorial du drapeau national à Rosario, la ville natale de Lionel Messi.

Alors que le car de l'équipe quittait le centre d'entraînement qui porte son nom, Lionel Messi a essuyé ses larmes devant les milliers de personnes massées le long du parcours.

Lorsque les équipes sont entrées sur le terrain, le capitaine du Bénin a remis au numéro 10 argentin un cadeau et une lettre lors de la poignée de main d'avant-match.

Après une première mi-temps sans but, Lionel Messi a délivré la passe décisive à Nicolas Otamendi, qui a ouvert le score pour l'Argentine.

Nicolas Otamendi, qui a partagé 17 ans de carrière avec Messi en équipe nationale, dont quatre Coupes du monde, et mettait lui aussi un terme à sa carrière internationale.

Lionel Messi a ensuite servi Nico Paz, qui a inscrit le deuxième but.

Lionel Messi a terminé en transformant un penalty, inscrivant ainsi son 126e but en sélection et portant le score de la rencontre à 3-0.

Au coup de sifflet final, coéquipiers, adversaires et arbitre se sont rassemblés autour de Lionel Messi pour l'étreindre, avant qu'un spectacle de drones n'illumine le ciel pour marquer la fin de sa carrière en équipe d'Argentine.

Lionel Messi quitte la sélection en tant que joueur le plus capé de l'Argentine (208 sélections) et meilleur buteur de l'histoire.

(Ramiro Scandolo à Buenos Aires, rédigé par Janina Nuno Rios)