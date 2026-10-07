Football-Messi fait ses adieux à l'équipe d'Argentine

(Actualisé avec déclarations Messi)

Lionel Messi a signé mardi une dernière prestation de grande classe, marquant un but et délivrant deux passes décisives à l'occasion de son ultime match sous le maillot de l'équipe d'Argentine remporté face au Bénin (3-0), en amical, après une carrière internationale de 21 ans.

Les adieux du joueur de 39 ans devant plus de 85.000 supporters dans un stade Monumental comble ont moins été une affaire de football qu'une véritable célébration rendant hommage au dévouement de Lionel Messi envers l'équipe nationale.

Les monuments de la capitale se sont mis aux couleurs emblématiques bleu ciel et blanc de l'équipe, tandis que des feux d'artifice ont illuminé le ciel au-dessus du stade bondé et que les supporters chantaient l'hymne national argentin.

"C'est difficile de parler", a déclaré dans son discours l'octuple Ballon d'Or, dont la famille regardait fièrement depuis les tribunes aux côtés de certains des champions du monde argentins de 1978, 1986 et 2022.

"Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui me traversent la tête. La première chose à laquelle je pense, c'est à mon vieux", a-t-il ajouté, en référence au récent décès de son père. "C'était une immense source de fierté pour moi de porter ce maillot pendant tout ce temps, plus de 20 ans."

"Ne plus venir va faire très mal. Je le jure, j'aimerais continuer à venir toute ma vie, parce que jouer pour l'Argentine est la plus belle chose qui puisse t'arriver", a-t-il poursuivi.

Quelques heures plus tôt, un immense maillot orné de l'inscription "Merci" avait été déployé au Mémorial du drapeau national à Rosario, la ville natale de Lionel Messi.

Alors que le car de l'équipe quittait le centre d'entraînement qui porte son nom, Lionel Messi a essuyé ses larmes devant les milliers de personnes massées le long du parcours.

Lorsque les équipes sont entrées sur le terrain, le capitaine du Bénin a remis au numéro 10 argentin un cadeau et une lettre lors de la poignée de main d'avant-match.

Après une première mi-temps sans but, Lionel Messi a délivré la passe décisive à Nicolas Otamendi, qui a ouvert le score pour l'Argentine.

Nicolas Otamendi, qui a partagé 17 ans de carrière avec Messi en équipe nationale, dont quatre Coupes du monde, mettait lui aussi un terme à sa carrière internationale.

Lionel Messi a ensuite servi Nico Paz sur le deuxième but avant de conclure son aventure en inscrivant sur penalty son 126e but en sélection.

Au coup de sifflet final, coéquipiers, adversaires et arbitre se sont rassemblés autour de Lionel Messi pour l'étreindre, avant qu'un spectacle de drones n'illumine le ciel pour marquer la fin de sa carrière en équipe d'Argentine.

Lionel Messi quitte la sélection en tant que meilleur buteur et joueur le plus capé de l'équipe d'Argentine (208 sélections).

(Ramiro Scandolo à Buenos Aires, rédigé par Janina Nuno Rios, version française Camille Raynaud et Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)