Football-Messi défie enfin l'Angleterre, en demi-finales de Coupe du monde

par Gabriel Araujo

Lionel Messi a passé plus de deux décennies à sillonner le football international, affrontant toutes les nations déjà sacrées championnes du monde, à l'exception d'une seule : l'Angleterre.

Cette anomalie prendra fin mercredi, à Atlanta, lorsque l'Argentine affrontera la sélection anglaise en demi-finales de la Coupe du monde. La Fédération argentine de football (AFA) a présenté ce choc sur son site comme "le match que le destin devait à Messi".

Lionel Messi s'en était approché en novembre 2005, lors d'un match amical disputé à Genève, la dernière confrontation entre les deux équipes. L'Argentine s'était inclinée (3-2), avec un doublé de Michael Owen pour les Three Lions.

Lionel Messi n'avait pas joué, après son expulsion lors de ses débuts internationaux contre la Hongrie quelques mois plus tôt.

"C'est spécial, parce que c'est une grande équipe, une puissance du football, et c'est toujours agréable d'affronter une équipe de ce niveau dans un match comme celui-ci", a-t-il déclaré samedi aux journalistes, après la victoire après prolongation contre la Suisse en quarts de finale (3-1).

"Nous devons récupérer après une série de matches très éprouvants et arriver dans les meilleures conditions possibles pour continuer à être compétitifs", a-t-il ajouté.

L'Argentine a ainsi survécu à un troisième match couperet riche en rebondissements, après deux qualifications difficilement obtenues contre le Cap-Vert et l'Égypte.

Face à la Suisse, Lionel Messi a délivré une passe décisive sur l'ouverture du score d'Alexis Mac Allister, sans toutefois marquer pour la première fois du tournoi.

"L'Angleterre peut prendre l'Argentine de vitesse, mais les Argentins ont ce petit génie, Messi. Ils jouent tous pour lui", a estimé Micah Richards, consultant de la BBC.

Le duel contre l'Angleterre ajoutera un nouveau chapitre à l'une des rivalités les plus fortes du football mondial, marquée par des décennies de drames sportifs et de tensions politiques.

Il offrira aussi à Lionel Messi une place dans une affiche qui a produit certains des souvenirs les plus marquants de l'histoire du football argentin.

(Reportage de Gabriel Araujo ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)