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Football-Messi annonce sa retraite internationale
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 17:21
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L'attaquant argentin Lionel Messi a annoncé lundi sur Instagram sa retraite internationale.

Lionel Messi, 39 ans, a guidé l'Argentine au titre de championne du monde en 2022 mais n'a pu empêcher sa défaite en finale contre l'Espagne cette année.

(Nicolas Misculin, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)

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