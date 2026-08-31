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Football-Messi annonce sa retraite internationale
information fournie par Reuters•31/08/2026 à 17:21
L'attaquant argentin Lionel Messi a annoncé lundi sur Instagram sa retraite internationale. Lionel Messi, 39 ans, a guidé l'Argentine au titre de championne du monde en 2022 mais n'a pu empêcher sa défaite en finale contre l'Espagne cette année. ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•31.08.2026•17:45•
Shein compte lever près de 1,5 milliard d'euros lors de son introduction en Bourse mardi à Hong Kong, valorisant le géant du prêt-à-porter en ligne à 22,6 milliards d'euros, soit quatre fois moins qu'en 2022. A l'époque, l'entreprise avait été valorisée près de ...
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Touristes, pèlerins, ouvriers, habitants : près de 4.500 personnes sont portées disparues lundi après la crue qui a fait au moins 955 morts dans l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet. Voici les derniers bilans disponibles, ...
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