Football-Mbappé retrouve son influence chez les Bleus

Deux buts et une passe décisive en deux matches : Kylian Mbappé a confirmé avoir retrouvé son influence en équipe de France, devenant au passage le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, à l'occasion du début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à l'Ukraine (2-0) puis l'Islande (2-1).

Alors qu'il avait mis fin, vendredi, au suspense face à l'Ukraine en inscrivant le deuxième but français, Kylian Mbappé a remis mardi soir contre l'Islande les Bleus dans le sens de la marche, transformant un penalty provoqué par Marcus Thuram après une action dans laquelle il a été impliqué (45e).

Le capitaine de l'équipe de France, âgé de 26 ans, a ainsi marqué son 52e but en 92 sélections, dépassant Thierry Henry pour devenir seul deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus derrière Olivier Giroud (57 buts en 137 sélections).

"C'est bien, c'est cool, je suis très content", a réagi Kylian Mbappé au micro de TF1. "Je vais encore parler de 'Titi' (Henry) parce que c'est un joueur extraordinaire, une légende vivante. Passer devant lui, c'est vraiment super mais il reste encore une personne à dépasser donc il ne faut pas trop faire la fête. Il y a encore du boulot."

Avec ses buts en juin lors du Final Four de la Ligue des nations, l'attaquant du Real Madrid a marqué lors de chacune de ses quatre dernières rencontres avec l'équipe de France.

Il n'avait plus connu une telle série depuis presque trois ans et demi - cinq matches consécutifs d'octobre 2021 à mars 2022 -, une période positive qui contraste avec sa série de sept matches sans le moindre but entre juillet 2024 et mars 2025.

Auteur mardi face à l'Islande de cinq tirs, dont trois cadrés, l'ancien Parisien aurait même pu réussir un doublé sans un très bon Elias Rafn Olafsson, qui a arrêté deux de ses meilleures opportunités (2e, 28e).

Le Parc des Princes, où Kylian Mbappé a évolué pendant sept saisons avec le PSG, a également pu observer mardi soir l'altruisme de l'attaquant des Bleus, disponible pour ses partenaires, avec lesquels il a régulièrement combiné.

"Il est très bien, que ce soit dans sa tête et physiquement. Il est affûté, il fait beaucoup de courses", a loué le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse. "Il est toujours efficace, il a été un très, très bon capitaine sur ce rassemblement. Il est bien, épanoui, et ça se voit à travers ce qu'il fait sur le terrain."

"C'est un joueur hors-normes mais qui s'est toujours inscrit dans un collectif", a-t-il ajouté.

Se présentant seul face au gardien islandais à la réception d'un long ballon d'Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé a servi Bradley Barcola pour le but de la victoire (62e), dans une situation où il a parfois tendance à tenter lui-même sa chance.

Au final, au cours de cette "trêve" internationale, Kylian Mbappé a prolongé avec les Bleus son bon début de saison en club. Il a inscrit avec le Real Madrid trois buts en autant de matches en championnat d'Espagne, alors que se profile, la semaine prochaine, le début de la Ligue des champions, avec la réception de l'Olympique de Marseille.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)