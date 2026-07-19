Football-Mbappé bat le record de buts en Coupe du monde de Messi

(Actualisé avec record battu)

Kylian Mbappé a battu samedi le record de buts inscrits en Coupe du monde de l'Argentin Lionel Messi en inscrivant ses 21es et 22es réalisations, face à l'Angleterre, lors du match pour la troisième place.

Le capitaine des Bleus s'est offert un doublé de deux frappes du pied gauche. Il a d'abord inscrit le premier but de l'équipe de France alors qu'elle était menée 4-0 à la mi-temps, puis a ramené son équipe à une unité des Three Lions.

Avec 22 buts, il dépasse donc Lionel Messi, qui jouera la finale dimanche contre l'Espagne.

Kylian Mbappé a par ailleurs pris la tête du classement des buteurs du Mondial 2026 avec dix buts, deux de plus que Lionel Messi.

Auteur samedi de ses sixièmes et septièmes offrandes du tournoi, Michael Olise conforte, lui, sa place de meilleur passeur du Mondial, trois unités devant Lionel Messi, le Brésilien Bruno Guimaraes, le Marocain Brahim Diaz et le Norvégien Martin Odegaard.

(Rédigé par Vincent Daheron)