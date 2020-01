Football : mais pourquoi les joueurs parlent-ils la main devant la bouche ?

« Mettre la main... » (familier) : action, pour un footballeur pro, de s'adresser en public à un coéquipier ou tout autre acteur du jeu la main devant la bouche, afin que les dires échappent à tout décryptage, par le truchement d'un micro, d'une caméra ou de tout autre dispositif.Une caméra dans chaque smartphone, un smartphone dans chaque poche, 2,5 millions de comptes Twitter en France... Autant de raisons de « mettre la main », qu'il s'agisse de désigner un tireur, de proférer une insulte ou même d'évoquer un simple rendez-vous chez le tatoueur, voire toute autre banalité du même acabit.C'est Didier Deschamps qui, joueur, a involontairement provoqué la vogue de ce geste sur les terrains. Ce dimanche 2 juillet 2000 au soir, le capitaine des Bleus, 31 ans, soulève le trophée de l'Euro au terme d'une finale épique à Rotterdam - victoire 2-1 sur l'Italie, égalisation de Wiltord (90e + 4), but en or de Trezeguet (103e). Lors d'un aparté d'après-match, dans le rond central du Feyenoord stadion, le sélectionneur Roger Lemerre tente, en vain, de dissuader Deschamps de quitter les Bleus. Le dimanche suivant, « Stade 2 » fait décrypter la conversation à l'antenne par un spécialiste de la lecture sur les lèvres, usitée par les sourds-muets. Scandale.Les médias traquent les « vraies bonnes phrases »À compter de ce jour, le sélectionneur champion du monde ne s'exprimera plus « en milieu naturel » sans « mettre la main » et des milliers de disciples lui ont emboîté le pas. D'autant que les caméras et les micros se sont multipliés et perfectionnés autour de la pelouse.Les médias traquent les « vraies bonnes phrases », tant les footballeurs servent volontiers de l'eau tiède face micro. En France, jusqu'à l'année dernière, l'émission « J + 1 » sur Canal + proposait « Version Originale », une rubrique compilant les saillies captées pendant ou autour des matchs, toutes époques ...