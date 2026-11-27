UEFA Europa League - Olympique de Marseille - Levski Sofia
PARIS/SOFIA, 27 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron a condamné "avec la plus grande fermeté" les violences contre des supporters bulgares survenues à Marseille, au Stade Vélodrome, en amont d'un match de football en Ligue Europa remporté (1-0) jeudi par l'Olympique de Marseille face au Levski Sofia.
"En marge du Conseil européen, le Président de la République s'est entretenu avec le Premier ministre bulgare (...) Il a condamné avec la plus grande fermeté ces actes de violence visant des supporters bulgares, qui n'ont pas leur place dans le sport ni dans l'espace public", a déclaré l'Elysée, ajoutant que ces actes ne resteraient pas impunis.
Dans un message publié sur Facebook, le Premier ministre bulgare, Roumen Radev, a dit s'être entretenu avec Emmanuel Macron "de l'attaque contre des citoyens bulgares" avant le match contre le Levski Sofia à Marseille et l'a remercié pour son implication personnelle dans cette affaire.
Le ministère bulgare des Affaires étrangères a également condamné "catégoriquement les attaques perpétrées contre des citoyens bulgares à Marseille", soulignant que "la violence et les atteintes à la sécurité des personnes sont inacceptables".
Dans un message publié sur le réseau social X, l'Olympique de Marseille a dit "condamner fermement" les violences survenues en marge de ce match, ajoutant que le club procède à une analyse approfondie des circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, tout en travaillant en étroite collaboration avec les forces de l'ordre.
Des supporters masqués ont attaqué des supporters du Levski Sofia avec des bâtons et des fumigènes, a déclaré le club bulgare.
Des images de Reuters montrent des supporters, certains masqués brandissant des armes improvisées et des barres de fer, tentant de s'en prendre à des personnes, dans une scène de chaos. D'autres personnes sont vues ensanglantées.
Selon la préfecture de police de Marseille, cinq personnes ont été évacuées dans un hôpital pour des traumatismes oculaire et crânien, ainsi qu'une luxation d'épaule, tandis que six personnes souffrent de blessures. Ces personnes sont des citoyens bulgares, a ajouté la préfecture.
(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Marc Leras à Marseille, Bruce Makini à Paris, Stoyan Nenov, Alex Lefkowitz et Angeliki Koutantou à Sofia, édité par Benoit Van Overstraeten)
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