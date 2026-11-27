UEFA Europa League - Olympique de Marseille - Levski Sofia

PARIS/SOFIA, 27 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron a condamné "avec la ‌plus grande fermeté" les violences contre des supporters bulgares survenues à Marseille, au Stade ​Vélodrome, en amont d'un match de football en Ligue Europa remporté (1-0) jeudi par l'Olympique de Marseille face au Levski Sofia.

"En marge du Conseil européen, le Président de la République s'est ​entretenu avec le Premier ministre bulgare (...) Il a condamné avec la plus grande fermeté ces actes de violence visant ​des supporters bulgares, qui n'ont pas leur ⁠place dans le sport ni dans l'espace public", a déclaré l'Elysée, ajoutant que ‌ces actes ne resteraient pas impunis.

Dans un message publié sur Facebook, le Premier ministre bulgare, Roumen Radev, a dit s'être entretenu avec Emmanuel Macron "de ​l'attaque contre des citoyens ‌bulgares" avant le match contre le Levski Sofia à Marseille et ⁠l'a remercié pour son implication personnelle dans cette affaire.

Le ministère bulgare des Affaires étrangères a également condamné "catégoriquement les attaques perpétrées contre des citoyens bulgares à Marseille", soulignant que "la violence ⁠et les atteintes à ‌la sécurité des personnes sont inacceptables".

Dans un message publié sur le ⁠réseau social X, l'Olympique de Marseille a dit "condamner fermement" les violences survenues en marge ‌de ce match, ajoutant que le club procède à une analyse approfondie ⁠des circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, tout en ⁠travaillant en étroite collaboration ‌avec les forces de l'ordre.

Des supporters masqués ont attaqué des supporters du Levski Sofia ​avec des bâtons et des fumigènes, a ‌déclaré le club bulgare.

Des images de Reuters montrent des supporters, certains masqués brandissant des armes improvisées et des barres ​de fer, tentant de s'en prendre à des personnes, dans une scène de chaos. D'autres personnes sont vues ensanglantées.

Selon la préfecture de police de Marseille, cinq ⁠personnes ont été évacuées dans un hôpital pour des traumatismes oculaire et crânien, ainsi qu'une luxation d'épaule, tandis que six personnes souffrent de blessures. Ces personnes sont des citoyens bulgares, a ajouté la préfecture.

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Marc Leras à Marseille, Bruce Makini à Paris, Stoyan Nenov, Alex Lefkowitz et Angeliki Koutantou à Sofia, ​édité par Benoit Van Overstraeten)