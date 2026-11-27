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27 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont bien orientées en début de séance vendredi, confirmant leur rebond alors qu'approche le terme d'un mois agité, marqué par une forte volatilité liée aux valeurs de l'intelligence artificielle (IA). ... Lire la suite
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L'inflation a ralenti à 2,9 % sur un an en novembre, après 3,4 % en octobre, selon les chiffres provisoires publiés vendredi par l'Insee. Sur un mois, par rapport à octobre, les prix ont baissé de 0,7 % après avoir augmenté de 0,4 % le mois précédent, précise l'Institut ... Lire la suite
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