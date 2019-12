Football : Liverpool joue deux matchs en deux jours... avec deux équipes différentes

Faute de pouvoir décaler l'un ou l'autre match, le champion d'Europe a dû trancher et a misé sur la Coupe du monde des clubs au Qatar. Jürgen Klopp et son équipe type sont à Doha, où ils retrouveront Monterrey (Mexique) en demi-finale ce mercredi (18h30).Charge était donnée aux moins de 23 ans de l'Académie des Reds de donner la réplique à Aston Villa, sous la conduite de Neil Critchley, leur coach habituel, à Birmingham ce mardi soir (20h45) en Coupe de la Ligue. Looking good, @LFC #ClubWC kick-off for the Reds is just over a day away nullpic.twitter.com/57w8YtS0h5-- FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2019 « Ce sera absolument excitant, je suis ravi pour les garçons, a déclaré Klopp depuis le Qatar. [...] Si j'étais dans leurs chaussures, je serais extrêmement excité. » Le technicien allemand réfute toute volonté du club de sacrifier la « League Cup ».Les mini Reds à la télé« Aston Villa est le grand favori, c'est clair, mais peu importe, a-t-il précisé. Je sais que beaucoup de personnes voient comment cela va se passer, mais si tous les matchs étaient décidés avant de commencer, uniquement par la perception des gens, alors la plupart des matchs ne seraient pas joués. »Les plans de Klopp consistaient à emmener son groupe, les Salah, Mané et consorts, au stade suivre la première demi-finale entre Flamengo (Brésil) et Al Hilal (Arabie saoudite) ce mercredi. Puis, à revenir dare-dare à l'hôtel pour suivre la prestation des Mini Reds à la télé.« Toutes nos pensées seront avec eux, les joueurs ont hâte de regarder le match et de crier pour eux », promet Klopp. Pour Aston Villa, modeste 17e du championnat, il s'agit quoi qu'il en soit d'une belle opportunité face au champion d'Europe et leader écrasant de « Premier League ».Le plus jeune onze de l'histoire de Liverpool, avec tout juste 19 ans et demi de moyenne d'âge et une quinzaine d'apparitions en Premier League à eux tous , a pris une dure ...