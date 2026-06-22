Football-Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

Lionel Messi est devenu lundi le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde masculine en inscrivant son 17ème but dans la compétition lors du match entre l'Argentine et l'Autriche, dépassant ainsi l'attaquant allemand Miroslav Klose.

(Reportage Janina Nuno Rios à Mexico ; version française Jérôme Terroy, édité par Zhifan Liu)