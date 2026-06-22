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Football-Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde
information fournie par Reuters•22/06/2026 à 19:53
Lionel Messi est devenu lundi le
meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde masculine en
inscrivant son 17ème but dans la compétition lors du match entre
l'Argentine et l'Autriche, dépassant ainsi l'attaquant allemand
Miroslav Klose.
(Reportage Janina Nuno Rios à Mexico ; version française Jérôme
Terroy, édité par Zhifan Liu)
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