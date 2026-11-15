Football/Ligue des nations-Les Bleus rebondissent contre la Turquie et rejoignent les 1/4 de finale

Ligue des Nations de l'UEFA - Groupe A1 - France - Turquie

15 novembre (Reuters) - L'équipe de France s'est qualifiée dimanche pour les quarts de finale de la ‌Ligue des nations à la suite de sa victoire contre la Turquie (2-1), au stade Atlantique de Bordeaux, malgré une prestation mitigée.

Trois jours après le premier revers de l'ère ​Zinédine Zidane, en Italie (3-1), les Bleus ont su réagir, faisant mieux que le nul suffisant pour se qualifier en s'imposant grâce au but contre son camp d'Emirhan Topçu (49e) et à la première réalisation en sélection d'Éli Junior Kroupi (80e). Abdülkerim Bardakci a réduit l'écart en fin de match (90e).

Ils terminent à la première place du groupe 1 puisque, ​dans le même temps, l'Italie s'est inclinée en Belgique (4-1), les Diables rouges étant deuxièmes à un point de la France et également qualifiés. Les deux nations rejoignent l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal en phase à élimination directe.

"C'était ​l'objectif, de se qualifier. Contrat rempli. Par contre, sur le contenu, on peut être ⁠un peu perplexes", a déclaré Zinédine Zidane sur TF1.

Après un retour en Italie, où il a évolué à la Juventus Turin, le sélectionneur était à l'honneur ‌dans une autre ville chère à sa carrière : Bordeaux, où il a joué de 1992 à 1996.

Pour son sixième match à la tête des Bleus, il avait décidé de changer quatre hommes par rapport à la défaite de l'autre côté des Alpes.

Kylian Mbappé, qui ​faisait son retour en sélection depuis sa blessure à l'aller ‌le mois dernier, et trois défenseurs, dont Saël Kumbedi pour sa première titularisation.

ÖZER FRUSTRE MBAPPÉ

Face au dernier du groupe, ⁠sans la moindre victoire, la France a globalement maîtrisé le ballon et créé de nombreuses occasions, sans toutefois montrer une efficacité redoutable.

Berke Özer, le gardien lillois de la Turquie, a réalisé sept arrêts, dont plusieurs face à Kylian Mbappé.

Pour sa 108e sélection, total de "Zizou" égalé, l'attaquant du Real Madrid a souvent trouvé le gardien adverse sur sa ⁠route (14e, 34e, 64e), comme Bradley Barcola (21e) ‌et Michael Olise (38e, 61e).

Berke Özer aura finalement été trompé au retour des vestiaires par son coéquipier Emirhan Topçu, coupable d'avoir poussé dans ⁠son but un corner tiré par Rayan Cherki et prolongé de la tête par Adrien Rabiot.

Les Bleus ont doublé la mise, se mettant enfin à l'abri grâce ‌à Éli Junior Kroupi. Entré un peu plus d'un quart d'heure plus tôt, l'attaquant de Bournemouth a ouvert son compteur avec l'équipe de France, ⁠dès sa deuxième apparition, d'un plat du pied à la réception d'un service de Rayan Cherki.

Mais Zinédine Zidane, qui ⁠a offert en fin de match une ‌première sélection à Pablo Pagis, retiendra aussi de ce deuxième rassemblement le travail défensif dont a besoin son équipe.

Alors qu'il avait admis jeudi que sa formation avait été "moins bien ​défensivement", elle n'a pas corrigé toutes ses errances, notamment en l'absence, pour raisons personnelles, de ‌Dayot Upamecano.

"On n'a pas été bons du tout dans notre pression", a expliqué le champion du monde 1998. "On a réglé ça à la mi-temps, et on a été bien meilleurs après."

UN MANQUE ​D'AUTOMATISMES

Avant d'être remplacé sur blessure à la mi-temps par Guillaume Restes, Mike Maignan avait sauvé les siens devant Ismail Yüksek (35e). Jérémy Jacquet s'est interposé à deux reprises face à Arda Güler (32e, 59e), qui a aussi vu un but lui être logiquement refusé (52e) avant qu'il ne manque le cadre sur une erreur de relance tricolore (70e).

La ⁠réduction de l'écart d'Abdülkerim Bardakci, seul au deuxième poteau sur un corner d'Arda Güler, a semblé presque logique.

Sur TF1, le défenseur central Jérémy Jacquet a, lui, évoqué "des automatismes qui ne sont pas encore là".

Le but encaissé n'a cependant eu aucune conséquence pour les doubles champions du monde, qui poursuivent leur aventure en Ligue des nations, une compétition qu'ils ont remportée en 2021.

Sur leur route se dressera un deuxième de groupe, qui pourrait être l'Espagne, leur bourreau en demi-finales de la dernière Coupe du monde. Les Bleus sont toutefois assurés de recevoir au match retour, quel que soit l'adversaire tiré au sort vendredi.

Les quarts de finale se dérouleront en mars prochain avant ​un éventuel Final Four en juin.

(Rédigé par Vincent Daheron)