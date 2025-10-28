Football/Ligue des nations-Les Bleues éliminées en demi-finale par l'Allemagne après un match nul

L'équipe de France féminine de football a été éliminée en demi-finales de la Ligue des nations par l'Allemagne après avoir concédé le nul (2-2) mardi à Caen (Calvados), quatre jours après un revers au match aller (1-0).

Largement dominées vendredi à Düsseldorf, les Bleues ont montré un tout autre visage en Normandie mais ne sont pas parvenues à renverser les Allemandes pour rallier une seconde finale de Ligue des nations consécutive après celle de l'an passé perdue face à l'Espagne (2-0).

Elles joueront la Suède, défaite face à l'Espagne dans l'autre demi-finale (5-0 au cumulé), pour tenter d'accrocher la troisième place. Le match aller est prévu le 28 novembre à Reims (Marne) et le retour quatre jours plus tard à l'extérieur.

La France avait pourtant parfaitement entamé la rencontre puisque Melvine Malard a ouvert la marque, et donc remis les deux équipes à égalité sur la double confrontation, d'une tête décroisée à la réception d'un centre de Selma Bacha (1-0, 3e).

Mais l'avantage au score a été de courte durée. Neuf minutes plus tard, Nicole Anyomi plaçait une frappe en pivot imparable dans la lucarne de Pauline Peyraud-Magnin (1-1, 12e) avant que Klara Bühl, déjà buteuse à l'aller, enfonce le clou avec l'aide de la barre transversale (1-2, 50e) au retour des vestiaires.

Clara Mateo a redonné espoir au stade Michel-d'Ornano en égalisant de la tête sur un centre de Kadidiatou Diani (2-2, 89e) mais les joueuses de Laurent Bonadei n'ont pas réussi à inscrire un troisième but pour envoyer les deux équipes en prolongation.

"Il nous a manqué un peu d'efficacité parce qu'on a eu des occasions de marquer, surtout en première mi-temps", a réagi le sélectionneur Laurent Bonadei au micro de W9. "Je suis très fier des joueuses parce qu'elles ont un très bon état d'esprit, elles ont tout donné jusqu'au bout. C'est dommage, on a cette balle du 3-2 juste après avoir marqué. On sort la tête haute."

Contrairement à vendredi, les Tricolores ont eu de nombreuses occasions, seule l'efficacité a fait défaut.

Melvine Malard, titularisée pour pallier le forfait sur blessure de Marie-Antoinette Katoto, a buté sur Stina Johannes (35e) avant de voir sa frappe enroulée passer de peu à côté (37e). Delphine Cascarino, dont un but a été refusé pour hors-jeu (37e), a également été contrariée par la gardienne adverse (43e) comme Kadidiatou Diani (81e) et Clara Mateo (90e+1).

L'Allemagne, qui avait déjà écarté les Bleues en quart de finale du dernier Euro (1-1, 6-5 aux t.a.b.), a également cru inscrire un troisième but quand Nicole Anyomi a vu sa réalisation refusée (67e) ou quand Selina Cerci a trouvé la barre transversale de Pauline Peyraud-Magnin (74e).

"On prend des buts dans des temps-forts", a regretté la capitaine Griedge Mbock sur W9. "On a toujours couru derrière le score malgré les occasions. C'est la frustration qui domine pour l'instant."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)