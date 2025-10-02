 Aller au contenu principal
Football/Ligue des champions-Même affaibli, le PSG envoie un signal fort à l'Europe
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 06:01

2 octobre - L'Europe est prévenue : même diminué par de nombreuses blessures, le Paris Saint-Germain continue d'impressionner et a envoyé un nouveau message mercredi soir en Ligue des champions en s'imposant avec autorité sur la pelouse du FC Barcelone (2-1) avec une équipe remaniée.

Dépourvu d'Ousmane Dembélé, tout juste auréolé du Ballon d'Or, de Désiré Doué, de Khvicha Kvaratskhelia, de Marquinhos et au dernier moment de Joao Neves, remplacé juste avant le coup d'envoi, le PSG a débuté la partie en Catalogne avec seulement cinq des onze titulaires lors de la finale de la précédente édition remportée en mai dernier face à l'Inter Milan (5-0).

"Je suis très content parce que, quels que soient les joueurs, quels que soient les problèmes, c'est une victoire qui est importante", a apprécié l'entraîneur parisien Luis Enrique en conférence de presse. "Je pense que ce résultat est important pour notre confiance en tant qu'équipe."

Menés après dix-neuf minutes et privés du ballon en début du match, les Parisiens ont renversé la rencontre, à la fois au score, grâce à Senny Mayulu (38e) et Gonçalo Ramos (90e), et dans le contrôle du jeu. Ils ont terminé avec 54% de possession.

"On n'a pas lâché l'affaire malgré le fait qu'ils ont marqué le premier but. On a gardé la tête froide", a réagi Senny Mayulu sur Canal+. "On savait que si on travaillait bien et qu'on posait notre jeu, on allait réussir à remporter ce match et à revenir. C'est ce qu'on a fait."

Les propos de l'attaquant de 19 ans, titulaire pour la deuxième fois en Ligue des champions, symbolisent toute la confiance qui anime cette équipe parisienne depuis son épopée printanière achevée par le premier sacre en C1 de son histoire.

Jules Koundé, le latéral droit français du FC Barcelone, a pu le constater à ses dépens. "Ils ont fait une très bonne prestation. Pas surpris, on connaissait la qualité de cette équipe, une équipe en pleine confiance avec des joueurs de qualité. Ils ont été meilleurs", a-t-il félicité.

LES "TITIS" SE MONTRENT

Même sans la plupart de ses joueurs majeurs, principalement dans le secteur offensif, Paris a été capable d'imposer son style et d'empocher la mise sur la pelouse de l'une des meilleures équipe du monde.

Le FC Barcelone, demi-finaliste de l'édition passée, était encore invaincu en huit rencontres toutes compétitions confondues cette saison avant de croiser la route du PSG.

Est-ce une victoire de champion d'Europe ? "Oui, on peut dire ça", a répondu Nuno Mendes, nommé homme du match mercredi soir, sur Canal+.

"On a des joueurs blessés mais ceux qui ont joué aujourd'hui ont été top : Senny (Mayulu), Quentin (Ndjantou). C'est ce dont a besoin, des joueurs pour nous aider et faire ce qu'on a fait", a-t-il ajouté. "Même avec beaucoup de blessures, je pense qu'on a été au top niveau."

La période que traverse le PSG, dont l'effectif est peu fourni quantitativement, permet à plusieurs jeunes joueurs d'intégrer la rotation. Sans que le niveau de jeu ou le plan comptable (deux victoires en autant de matches de Ligue des champions, soit six points) ne s'en ressentent pour l'instant.

Déjà titulaire face à l'Atalanta Bergame (4-0), Senny Mayulu a enchaîné avec le troisième but en C1 de sa carrière. Ibrahim Mbaye (17 ans) était dans le onze pour la première fois sur la scène européenne puis Quentin Ndjantou (18 ans) a joué ses premières minutes en Ligue des champions, cinq jours après ses débuts professionnels face à Auxerre en Ligue 1 (2-0).

"C'est une fierté de voir les 'titis' (surnom donné aux jeunes joueurs parisiens, NDLR) monter et rentrer dans ce genre de matches", a déclaré Senny Mayulu. "Le coach nous fait confiance, (...) alors on essaie de lui transmettre cette confiance là sur le terrain."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)

Sport
