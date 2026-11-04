Football/Ligue des champions-Lens humilié à domicile par Côme

(Actualisé avec déclarations)

Le RC Lens a vécu mercredi une soirée cauchemardesque en s'inclinant lourdement à domicile face à Côme (9-1), lors de la quatrième journée de la Ligue des champions, soit la plus large défaite d'un club français dans la compétition.

Cinq jours après leur défaite en Ligue 1 dans le derby face à Lille (1-0), les Sang et Or ont subi un naufrage au stade Bollaert, faisant pire que le Stade brestois, qui avait chuté sévèrement sur la pelouse du Paris Saint-Germain en février 2025 (7-0).

"Le seul mot qui me vient en tête, c'est un sentiment d'humiliation", a réagi l'entraîneur lensois, Yannick Cahuzac, au micro de Canal+. "On a été dominé dans tous les domaines, c'est difficilement explicable", a-t-il ajouté. "Pour prendre un tel score, c'est que ça va au-delà du plan de jeu."

Menés 3-0 à la pause, ils ont définitivement sombré en début de seconde période, encaissant cinq nouveaux buts en l'espace de 22 minutes.

Le Grec Tasos Douvikas s'est offert un triplé (7e, 32e, 57e) tandis que le récent international français Lucas Da Cunha a marqué au retour des vestiaires (47e), à deux jours de la prochaine liste du sélectionneur des Bleus, Zinédine Zidane.

Ruben Aguilar (65e) avait auparavant sauvé l'honneur des Lensois d'une belle reprise de volée, à la réception d'un corner, quand le score était alors de 7-0 en faveur de l'équipe entraînée par Cesc Fabregas.

Matteo Papaccioli a parachevé le succès italien dans le temps additionnel (90e+2).

"Ce n'est pas une défaite, c'est une leçon", a déclaré le milieu de terrain lensois Michaël Cuisance.

A mi-parcours de la phase de ligue, le RC Lens est 33e sur 36 - deux places devant son rival lillois -, avec trois points en quatre matches.

Le club artésien voit la qualification pour la suite de la C1 s'éloigner, alors qu'il doit encore se déplacer à Leipzig et à Liverpool ainsi que recevoir Bodo/Glimt et Manchester City.

(Rédigé par Vincent Daheron)