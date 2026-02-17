 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Ligue des champions-Le PSG renverse Monaco en barrages aller
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 22:56

Après un début de match cauchemardesque, le Paris Saint-Germain a réussi à renverser Monaco mardi pour s'imposer en barrages aller de la Ligue des champions (3-2) et faire un pas vers la qualification pour les huitièmes de finale avant le match retour mercredi prochain au Parc des Princes.

Les Monégasques menaient 2-0 après 18 minutes de jeu grâce à un doublé de Folarin Balogun, avant que Philipp Köhn n'arrête un penalty de Vitinha (22e).

Mais l'entrée de Désiré Doué à la place d'Ousmane Dembélé, gêné physiquement, a tout changé pour le PSG: le 'Golden Boy 2025' (meilleur joueur européen de moins de 21 ans) s'est offert un doublé (29e, 67e). Il est aussi à l'origine de l'égalisation d'Achraf Hakimi avant la pause (41e).

Monaco a joué quasiment toute la seconde période en infériorité numérique après l'exclusion d'Alexander Golovin pour une semelle dangereuse sur Vitinha (48e).

(Rédigé par Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank