Football/Ligue des champions-Le PSG renverse Monaco en barrages aller

Après un début de match cauchemardesque, le Paris Saint-Germain a réussi à renverser Monaco mardi pour s'imposer en barrages aller de la Ligue des champions (3-2) et faire un pas vers la qualification pour les huitièmes de finale avant le match retour mercredi prochain au Parc des Princes.

Les Monégasques menaient 2-0 après 18 minutes de jeu grâce à un doublé de Folarin Balogun, avant que Philipp Köhn n'arrête un penalty de Vitinha (22e).

Mais l'entrée de Désiré Doué à la place d'Ousmane Dembélé, gêné physiquement, a tout changé pour le PSG: le 'Golden Boy 2025' (meilleur joueur européen de moins de 21 ans) s'est offert un doublé (29e, 67e). Il est aussi à l'origine de l'égalisation d'Achraf Hakimi avant la pause (41e).

Monaco a joué quasiment toute la seconde période en infériorité numérique après l'exclusion d'Alexander Golovin pour une semelle dangereuse sur Vitinha (48e).

(Rédigé par Vincent Daheron)