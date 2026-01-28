 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Ligue des champions-Le PSG et Monaco barragistes, l'OM éliminé à la dernière seconde
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 23:10

Le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, respectivement accrochés mercredi par Newcastle (1-1) et la Juventus Turin (0-0), joueront les barrages de la Ligue des champions, tandis que l'Olympique de Marseille, défait à Bruges (3-0), a été éliminé par un but à la dernière seconde du gardien du Benfica Lisbonne face au Real Madrid (4-2).

Le PSG, déjà qualifié a minima pour les barrages avant cette ultime journée de la phase de ligue, n'est pas parvenu à conserver sa place dans le top huit pour rejoindre directement les huitièmes de finale. Le tenant du titre a été accroché sur sa pelouse par Newcastle (1-1) et termine 11e.

L'AS Monaco a tenu en échec la Juventus Turin (0-0) à domicile pour se classer 21e et disputer les barrages pour une deuxième saison consécutive.

Largement battu sur la pelouse du Club Bruges (3-0), l'Olympique de Marseille a perdu à la dernière seconde de la soirée la 24e et dernière place qualificative, quand Anatoliï Troubine, le gardien du Benfica Lisbonne, a marqué le quatrième but de son équipe face au Real Madrid dans la huitième minute du temps additionnel.

À égalité de points avec le Benfica Lisbonne, l'OM est dépassé par le club portugais à la différence de buts.

(Rédigé par Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tout le calendrier et les noms des barragistes de la C1
    Tout le calendrier et les noms des barragistes de la C1
    information fournie par So Foot 28.01.2026 23:13 

    V’la l’printemps. Puisqu’on connaît le nom des seize équipes concernées par les barrages de Ligue des champions, place au tirage au sort, puis aux barrages. Le tirage au sort se tiendra ce vendredi, à midi . Quelques principes régissent la cérémonie : les têtes ... Lire la suite

  • Bruges et Trubin déchirent le passeport européen de l'OM
    Bruges et Trubin déchirent le passeport européen de l'OM
    information fournie par So Foot 28.01.2026 23:10 

    Marseille s'est fait balayer sur la pelouse de Bruges pour son tout dernier match de ligue (3-0). Mais ce sera aussi son dernier match de Ligue des champions cette saison. En ballotage plutôt favorable au coup d'envoi, les Phocéens ont subi les événements mais ... Lire la suite

  • Vers un nouveau choc franco-français en barrages ?
    Vers un nouveau choc franco-français en barrages ?
    information fournie par So Foot 28.01.2026 23:04 

    La folie ! C’est un désastre pour l’OM, une contre-performance pour le PSG. Après le nul du champion de France contre Newcastle (1-1), le match nul et vierge de Monaco contre la Juve (0-0) et la large défaite marseillaise à Bruges (0-3) , Marseille est éliminé, ... Lire la suite

  • Édouard Philippe, président du parti Horizons et maire du Havre, candidat à sa réélection aux prochaines municipales, lors d'un meeting de campagne au Havre, le 28 janvier 2026 en Seine-Maritime ( AFP / Lou BENOIST )
    Édouard Philippe: objectif Le Havre, destination Élysée
    information fournie par AFP 28.01.2026 22:58 

    Une réélection au Havre avant de prendre le large pour l’Élysée ? Édouard Philippe sollicite un nouveau mandat dans la cité portuaire, fondation de son identité politique et étape aussi obligée que risquée de sa candidature à la présidentielle. Mercredi soir, l'ancien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank