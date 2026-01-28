Football/Ligue des champions-Le PSG et Monaco barragistes, l'OM éliminé à la dernière seconde

Le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, respectivement accrochés mercredi par Newcastle (1-1) et la Juventus Turin (0-0), joueront les barrages de la Ligue des champions, tandis que l'Olympique de Marseille, défait à Bruges (3-0), a été éliminé par un but à la dernière seconde du gardien du Benfica Lisbonne face au Real Madrid (4-2).

Le PSG, déjà qualifié a minima pour les barrages avant cette ultime journée de la phase de ligue, n'est pas parvenu à conserver sa place dans le top huit pour rejoindre directement les huitièmes de finale. Le tenant du titre a été accroché sur sa pelouse par Newcastle (1-1) et termine 11e.

L'AS Monaco a tenu en échec la Juventus Turin (0-0) à domicile pour se classer 21e et disputer les barrages pour une deuxième saison consécutive.

Largement battu sur la pelouse du Club Bruges (3-0), l'Olympique de Marseille a perdu à la dernière seconde de la soirée la 24e et dernière place qualificative, quand Anatoliï Troubine, le gardien du Benfica Lisbonne, a marqué le quatrième but de son équipe face au Real Madrid dans la huitième minute du temps additionnel.

À égalité de points avec le Benfica Lisbonne, l'OM est dépassé par le club portugais à la différence de buts.

(Rédigé par Vincent Daheron)