Football/Ligue des champions-Le PSG envoie encore un message à l'Europe

Match après match, le Paris Saint-Germain s'affirme toujours un peu plus comme le grand favori à sa propre succession en Ligue des champions, avec l'objectif de réaliser un rare triplé dans la prestigieuse compétition européenne.

Après avoir battu le mois dernier deux autres prétendants au sacre, en l'espace de six jours - victoire à Manchester City (4-2) puis face au FC Barcelone au Parc des Princes (4-2) -, le PSG a éparpillé mardi Villarreal (6-0) pour son quatrième match en C1, montrant qu'il ne prenait aucun adversaire à la légère.

Le double champion d'Europe avait ainsi lancé sa campagne européenne par un large succès contre le Slovan Bratislava (6-1), l'adversaire supposé le plus faible de son calendrier. Cette victoire a marqué le début d'une série: le PSG reste sur dix succès consécutifs toutes compétitions confondues.

Face à Villarreal, situé au nord de Valence, Paris s'est assuré la victoire à une vitesse record. Il a inscrit quatre buts en 16 minutes et 2 secondes de jeu, avec à peine huit minutes d'intervalle entre son premier et son quatrième buts - soit deux records en Ligue des champions.

"Il y a des matchs qui démarrent de cette manière, on a été impressionnant tout le temps", a reconnu l'entraîneur parisien, Luis Enrique, au micro de Canal+. "On a fait beaucoup de récupérations et on a été très efficace. On est content mais c'est difficile pour Villarreal, parce que c'est compliqué quand tu as une équipe qui presse tout le temps comme la nôtre."

Plus impressionnant encore, le PSG a réussi cette prestation sans quatre joueurs majeurs, tous blessés : Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes.

"RESTER CALME"

Comme en début de saison dernière, quand les blessures polluaient le quotidien parisien, Luis Enrique refait confiance aux jeunes joueurs formés au club.

Titulaire mardi soir, Senny Mayulu s'est illustré par un but - comme lors de ses deux derniers matches de Ligue 1 - tandis que Quentin Ndjantou et David Boly sont entrés en jeu. Le premier nommé, âgé de 19 ans, n'avait pas encore joué cette saison en C1 ; le second, 17 ans, a marqué pour sa première apparition dans la compétition.

Avec 12 points sur 12 possibles et 20 buts marqués à mi-parcours dans la phase de ligue, le PSG n'a jamais été aussi proche de se qualifier directement pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis que le format actuel de l'épreuve a été adopté, il y a deux ans.

"J'espère. Ça dépend des performances lors des quatre prochains matches", a prévenu Luis Enrique.

Passer par les barrages n'a toutefois pas été un problème pour le club de la capitale par le passé, puisqu'il a remporté ses sacres européens après avoir disputé ces deux matches supplémentaires, en février, lors des deux dernières saisons.

"Il faut rester calme. Les trophées, s'il y en a, ce sera à la fin de la saison", a rappelé, comme un mantra, l'entraîneur espagnol du PSG.

Après la trêve internationale, le PSG recevra l'AS Rome, avant de se déplacer sur le terrain d'Aston Villa puis à Côme. Il conclura sa phase de ligue à domicile, face à Galatasaray.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)