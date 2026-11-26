L'aventure du Paris Saint-Germain en Ligue des champions sera logiquement plus difficile sans Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, blessés, et le double champion d'Europe en titre l'a appris à ses dépens, mercredi, accroché par l'AS Rome (2-2).

C'est qu'on ne se passe pas si facilement de deux ailiers si prépondérants l'an passé dans la quête d'une deuxième C1 consécutive et désormais sur le flanc. En un mois d'intervalle, ils ont tous les deux été victimes d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le Géorgien précédant son coéquipier français.

Le premier avait été désigné meilleur joueur de la dernière Ligue des champions, au cours de laquelle il avait inscrit dix buts et délivré six passes décisives. Le second totalisait déjà trois buts et deux passes décisives sur les trois premiers matches de C1 cette saison.

S'il avait commencé à s'habituer à l'absence de "Kvara", celle de Désiré Doué change encore un peu plus la donne pour le club de la capitale, qui surfait avant mercredi sur 12 victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Mercredi, face à l'AS Rome, leur absence a été criante, surtout pendant la première heure de jeu, quand Ousmane Dembélé était encore assis sur le banc.

"C'était le match le plus difficile de la saison, non seulement en Ligue des champions mais aussi en Ligue 1. Et je suis content du résultat", a réagi l'entraîneur parisien Luis Enrique en conférence de presse.

"Peu importe les joueurs qui jouaient, on aurait été en difficulté", a-t-il poursuivi, balayant le sujet des absences.

RETOUR PROVIDENTIEL DE DEMBÉLÉ

Senny Mayulu a du talent à revendre du haut de ses 20 ans. Il a d'ailleurs été décisif lors d'une sixième rencontre d'affilée avec le PSG en déposant un corner sur la tête d'Ilya Zabarnyi pour le but de l'égalisation, mais la comparaison avec les deux blessés n'a pas encore lieu d'être.

Maghnes Akliouche et Ferran Torres ont été plus en difficulté. Le champion du monde espagnol n'a pas confirmé son rebond aperçu à Nice (3-2), samedi, où il avait marqué son premier but depuis deux mois.

Il avait pourtant lancé son aventure parisienne par sept buts lors de ses six premiers matches à la fin de l'été.

Malgré tout, le PSG a été en mesure de gagner, puisqu'il menait avant d'encaisser un penalty de Donyell Malen consécutif à une main de Vitinha (78e). Les Parisiens le doivent en grande partie à Ousmane Dembélé.

Revenu samedi après un mois d'absence pour une lésion à la cuisse, le Ballon d'Or 2025 a changé le cours du match parisien en deux touches après son entrée en jeu à la 59e minute pour remplacer Ferran Torres. Sur la première, il a initié l'action qui allait mener au penalty qu'il a transformé sur sa deuxième pour mettre son équipe devant au score.

Il s'est procuré deux autres grosses opportunités, écartées par le gardien romain Mile Svilar.

L'attaque parisienne va reposer de plus en plus sur ses épaules. Il reste trois matches dans la phase de ligue et le PSG, deuxième, se rapproche tout de même d'une qualification directe en huitièmes de finale avec 13 points sur 15 possibles.

(Reportage de Vincent Daheron)