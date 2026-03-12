 Aller au contenu principal
Football/Ligue des champions-Kvaratskhelia, remplaçant décisif
12/03/2026

par Vincent Daheron

Un peu plus d'une demi-heure, c'est ce qu'il a suffi à Khvicha Kvaratskhelia pour être désigné homme du match mercredi contre Chelsea (5-2): remplaçant inattendu de ce huitième de finale aller, le Géorgien a offert la victoire au PSG grâce à un doublé et une passe décisive en fin de rencontre.

Titulaire lors des dix derniers matches à élimination directe du PSG en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia avait été la grande surprise de la composition concoctée par Luis Enrique en étant laissé sur le banc au profit d'Ousmane Dembélé. Le Ballon d'Or n'avait, lui, plus été titulaire depuis trois semaines après une blessure au mollet.

Mais autour de l'heure de jeu, la perte de balle de Désiré Doué provoquant la deuxième égalisation de Chelsea a forcé le destin de Khvicha Kvaratskhelia et changé le cours du match.

Après la partie, Luis Enrique a assuré ne pas regretter son choix. "Si on commence le match maintenant, je ferais la même chose", a affirmé l'entraîneur parisien en conférence de presse.

Douze minutes après son entrée en jeu, l'international géorgien de 25 ans (47 sélections, 20 buts) a d'abord été impliqué sur le magnifique lob de Vitinha. À la suite de la perte de balle de Filip Jorgensen provoquée par le pressing de Bradley Barcola, il a servi en une touche le Portugais.

Il a ensuite donné un autre éclat au succès parisien et offert une marge non négligeable à son équipe avant le déplacement de mardi prochain à Stamford Bridge pour le match retour. Il a marqué son premier but de son geste signature: une frappe enroulée du droit de l'extérieur de la surface, hors de portée du gardien adverse.

Son deuxième but n'a pas été le plus difficile à inscrire, seul au coeur de la surface sur une passe en retrait d'Achraf Hakimi.

"Je suis heureux d'avoir pu aider l'équipe et d'avoir gagné contre Chelsea, qui est une bonne équipe", a-t-il déclaré sur Canal+. "On est le PSG. On a montré ce soir qu'on est capables de tout. Il faut analyser les erreurs qu'on a faites et se projeter sur le match retour."

Avec six réalisations, il est désormais le meilleur buteur parisien de cette campagne européenne, à égalité avec Vitinha. Mieux, il est impliqué sur 11 buts lors de ses 11 dernières apparitions en C1 avec le PSG (7 buts, 4 passes décisives).

Depuis le début d'exercice, Khvicha Kvaratskhelia montre qu'il est surtout un homme des grands matches, des soirées européennes alors qu'il ne compte "que" quatre réalisations en Ligue 1 cette saison. Quatre de ses cinq derniers buts toutes compétitions confondues ont d'ailleurs été inscrits en Ligue des champions.

Il sera de nouveau très attendu mardi prochain lors du match retour à Stamford Bridge, peut-être dès le coup d'envoi.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)

