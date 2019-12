Football : « Les pépites, ça se protège »

L'enthousiasme que suscitent les footballeurs particulièrement précoces occulte les risques que l'on fait peser sur leur santé et leur carrière, écrit notre chroniqueur Jérôme Latta.

« Beaucoup de fois, on tue les joueurs ». L'entraîneur de l'AS Monaco Leonardo Jardim, interrogé par le magazine France Football à propos de son attaquant Pietro Pellegri, est monté en généralité à propos des très jeunes footballeurs lancés dans le football professionnel, sans grands égards pour les risques qu'on leur fait encourir à terme.

Le palmarès de Pietro Pellegri pourrait ne comporter qu'un record, celui du plus jeune joueur lancé en Serie A, le championnat italien, à l'âge de quinze ans et neuf mois. Transféré à Monaco il y a deux ans, il y a disputé moins de dix rencontres, victime de blessures à répétition.

En pointant implicitement la responsabilité de son club formateur, le Genoa, le coach monégasque a porté l'alarme sur un angle mort de la célébration des « prodiges » (de précocité). L'emballement qu'ils suscitent s'embarrasse rarement de telles inquiétudes, comme si l'avenir qui leur était promis ne pouvait être que radieux.

Sauter des classes

On peut certes opposer à cet exemple la liste des joueurs ayant enchaîné les matches avant leur majorité sans connaître de problèmes physiques graves, de Pelé à Messi. Mais celle des disparus est beaucoup plus longue. En France, Laurent Roussey et Laurent Paganelli, espoirs des années 1980 brisés par les blessures, font encore office de cas d'école.

Le cimetière des jeunes prodiges est bien plus peuplé que le panthéon dans lequel on les voyait déjà siéger. L'incapacité à franchir un palier sportif ou à supporter les exigences du haut niveau, les mauvais choix de carrière sont les principaux facteurs de ces échecs. Mais certaines trajectoires ont été interrompues ou compromises par des problèmes physiques.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr