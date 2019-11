Football : les cent coups du sélectionneur Deschamps

Le sélectionneur des Bleus s'apprête à vivre son centième match, dimanche, avec une qualification en vue pour l'Euro 2020. Une longévité qu'il avait déjà connue en tant que joueur.

Au détour d'une question, Didier Deschamps a apprécié l'adjectif. Il a souri, puis l'a répété pour mieux s'en amuser, détachant chaque syllabe en conférence de presse. L'entraîneur de l'équipe de France de football s'apprête, oui, à vivre un événement « concomitant ».

Dans deux matchs, le sélectionneur des Bleus aura atteint le seuil des cent matchs ès qualités. Deux matchs censés assurer la qualification des champions du monde en titre pour l'Euro 2020 : il suffirait de gagner contre la Moldavie, jeudi 14 novembre à Saint-Denis (à partir de 20 h 45), avant de se rendre en Albanie, trois jours plus tard.

« DD » n'est pas le seul sélectionneur déjà centenaire dans le football. D'autres comptent encore plus de matchs : l'Allemand Joachim Löw et l'Uruguayen Oscar Tabarez. « DD » n'est donc pas non plus l'entraîneur en fonction depuis le plus longtemps. A ce compte-là, le devancent également l'Andorran Koldo Alvarez, le Luxembourgeois Luc Holtz ou le Danois des Féroé, Lars Olsen.

Mais l'homme au double « D » a une particularité, une double longévité dont les entraîneurs précités ne peuvent se prévaloir. Joueur, Deschamps avait quitté les Bleus au soir de sa 103e cape : un match amical contre l'Angleterre, en septembre 2000, en même temps que Laurent Blanc, le temps de filer avec un serre-livres en cristal et un bouquet de remerciement.

« Pas la même saveur, pas la même valeur »

« Cela n'a pas la même saveur, pas la même valeur », considère à présent Deschamps, qui s'estime « peut-être encore plus fier » d'avoir atteint le cap « symbolique » des cent matchs en tant que sélectionneur. Tentative d'explication : « C'est plus compliqué, ça passe par des résultats, ça dépend surtout des joueurs. »

