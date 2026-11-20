Football-Les Bleus opposés à l'Espagne en 1/4 de finale de la Ligue des nations

L'équipe de France défiera l'Espagne en quarts de finale de la Ligue des nations à l'issue du tirage au sort réalisé vendredi à Nyon (Suisse).

Premiers du groupe 1 au terme de la phase de poules, les Bleus se déplaceront à l'aller, le 25 mars, avant de recevoir le match retour trois jours plus tard .

La France tentera d'effacer le souvenir de sa défaite en demi-finales de la Coupe du monde, l'été dernier, face aux futurs champions du monde espagnols (2-0).

Les Tricolores ont perdu leurs trois dernières confrontations contre la Roja, à chaque fois en demi-finales puisque celles à l'Euro 2024 (2-1) et en Ligue des nations 2025 (5-4) avaient précédé la déception du dernier Mondial.

"On savait qu'on allait tirer une équipe forte. Ce sera donc l'Espagne, le champion du monde en titre", a réagi le sélectionneur Zinédine Zidane dans une déclaration transmise par la Fédération française de football (FFF).

"Pour aller loin dans une compétition il faut, de toute façon, jouer et éliminer les meilleures équipes. (...) Il ne s'agit pas d'une revanche de la demi-finale de la Coupe du monde mais d'une autre compétition avec un groupe nouveau", a-t-il ajouté.

Les autres quarts de finale opposeront la Norvège à l'Angleterre, les Pays-Bas au Portugal et la Belgique à l'Allemagne.

En cas de qualification, les joueurs de Zinédine Zidane seraient ensuite opposés dans le dernier carré aux Pays-Bas ou au Portugal, tenant du titre de la compétition.

Les quarts de finale sont prévus entre le 25 et le 30 mars prochains avant un éventuel Final Four en juin.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)