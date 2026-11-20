Football: Les Bleus opposés à l'Espagne en 1/4 de finale de la Ligue des nations

Ligue des Nations de l'UEFA - Groupe A1 - France - Turquie

20 novembre (Reuters) - L'équipe de ‌France défiera l'Espagne en quarts de finale ​de la Ligue des nations à l'issue du tirage au sort réalisé vendredi à ​Nyon (Suisse).

Premiers du groupe 1 au terme de la phase ​de poules, les Bleus ⁠recevront le match retour. La France tentera ‌d'effacer le souvenir de sa défaite en demi-finales de la Coupe du ​monde, l'été ‌dernier, face aux futurs champions du ⁠monde espagnols (2-0).

Les Tricolores ont perdu leurs trois dernières confrontations contre la Roja, à chaque ⁠fois en ‌demi-finales puisque celles à l'Euro 2024 (2-1) ⁠et en Ligue des nations 2025 (5-4) ‌avaient précédé la déception du dernier Mondial.

Les ⁠autres quarts de finale opposeront la ⁠Norvège à ‌l'Angleterre, les Pays-Bas au Portugal et la ​Belgique à l'Allemagne.

En ‌cas de qualification, les joueurs de Zinédine Zidane seraient ensuite ​opposés dans le dernier carré aux Pays-Bas ou au Portugal, tenant du titre ⁠de la compétition.

Les quarts de finale sont prévus entre le 25 et le 30 mars prochains avant un éventuel Final Four en juin.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)