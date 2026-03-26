Football-Les Bleus dominent le Brésil en préparation au Mondial

(Ajoute déclarations)

L'équipe de France, réduite à dix en début de seconde période, s'est imposée face au Brésil (2-1) jeudi à Foxborough (Massachusetts, États-Unis) dans une rencontre de préparation à la Coupe du monde, qui aura lieu dans moins de trois mois sur le sol américain, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet).

Kylian Mbappé a ouvert le score en première période (32e) puis Hugo Ekitike a doublé la mise après l'heure de jeu (65e), alors que les Bleus jouaient en infériorité numérique depuis l'expulsion de Dayot Upamecano dix minutes plus tôt.

Bremer a réduit l'écart en fin de match, sans pour autant empêcher les Bleus d'enregistrer leur première victoire sur le Brésil depuis un match amical au Stade de France en février 2011 (1-0).

"C'est une très belle victoire. On a fait une très bonne mi-temps, il y a eu de très bonnes combinaisons", a réagi le défenseur Ibrahima Konaté sur TF1. "À la fin, on arrive à avoir la victoire à dix contre onze, donc c'est magnifique, spécialement contre le Brésil. La 'prépa' a bien débuté."

Face à un public majoritairement brésilien au Gillette Stadium de Foxborough, les Bleus ont montré deux visages distincts.

Un premier séduisant, en première période, lors de laquelle ils ont dominé la Seleção sans pour autant se créer d'occasions franches avant l'ouverture du score de Kylian Mbappé après la demi-heure de jeu.

Sur une rare séquence de jeu vertical, l'attaquant de 27 ans a piqué son ballon pour tromper Ederson sur un service précis d'Ousmane Dembélé, de retour chez les Bleus plus de six mois après sa dernière sélection.

Titulaire pour la première fois depuis un mois après une blessure au genou, Kylian Mbappé a marqué son 56e but en équipe de France, à une longueur du record détenu par Olivier Giroud.

Il n'est d'ailleurs pas passé loin de l'égaler avant la mi-temps mais a trop croisé sa frappe (37e) puis trop enlevé une autre tentative (43e), avant de céder sa place à la 66e minute.

VINICIUS JUNIOR PROCHE D'ÉGALISER

Mais après une reprise du jeu retardée, les double champions du monde ayant attendu de longues minutes leurs adversaires brésiliens au retour des vestiaires, les Tricolores ont perdu le fil.

Symbole d'une défense française en difficulté en l'absence de Jules Koundé et William Saliba, blessés, Dayot Upamecano a été expulsé pour une faute en position de dernier défenseur sur Wesley. Ce carton rouge a permis au défenseur central Maxence Lacroix d'entrer en jeu et fêter sa première sélection.

Dix minutes plus tard, sur une contre-attaque similaire à l'ouverture du score, Hugo Ekitike a inscrit son deuxième but en sélection, lui aussi en piquant son ballon au-dessus d'Ederson, sur un service de Michael Olise.

Le Brésil, dirigé par Carlo Ancelotti, a été récompensé en fin de match par Bremer, à la réception d'un centre de Luiz Henrique. Les quintuples champions du monde avaient auparavant eu de bonnes opportunités par Raphinha (5e), Gabriel Martinelli (27e) et Luiz Henrique (50e).

Vinicius Junior a surtout manqué d'égaliser dans le temps additionnel (90e+7), mais le Madrilène était trop juste pour prolonger dans les filets une passe verticale de Bremer.

"Ça tire des enseignements parce que je pense qu'on est dans un bonne dynamique. Avec le ballon, on a beaucoup de mobilité, beaucoup de déplacements, de créativité", a apprécié le capitaine tricolore Kylian Mbappé au micro de TF1.

"On arrive à être un peu plus solide même si on prend ce but en fin de match. On avance, on est dans une bonne continuité pour préparer la Coupe du monde."

Après avoir découvert le Gillette Stadium, où ils défieront la Norvège, le 26 juin, pour leur troisième match de poule du Mondial, les joueurs de Didier Deschamps joueront dimanche une deuxième rencontre de préparation face à la Colombie, à Landover (Maryland).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)