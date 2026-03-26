Football-Les Bleus dominent le Brésil en préparation au Mondial

L'équipe de France, réduite à dix en début de seconde période, s'est imposée face au Brésil (2-1) jeudi à Foxborough (Massachusetts, États-Unis) dans une rencontre de préparation à la Coupe du monde, qui aurait lieu dans moins de trois mois sur le sol américain, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet).

Kylian Mbappé a ouvert le score en première période (32e) puis Hugo Ekitike a doublé la mise après l'heure de jeu (65e), alors que les Bleus jouaient en infériorité numérique depuis l'expulsion de Dayot Upamecano dix minutes plus tôt.

Bremer a réduit l'écart en fin de match, sans pour autant empêcher les Bleus d'enregistrer leur première victoire sur le Brésil depuis un match amical au Stade de France en février 2011 (1-0).

Les joueurs de Didier Deschamps joueront une deuxième rencontre de préparation face à la Colombie, dimanche, à Landover (Maryland).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)