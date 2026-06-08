Football-Les Bleus concluent leur préparation au Mondial par une victoire sur l'Irlande du Nord avec un triplé d'Olise

(Actualisé avec déclarations Dembélé §6 et Tchouaméni §15)

Michael Olise a offert lundi une victoire rassurante à l'équipe de France contre l'Irlande du Nord (3-1) en inscrivant un triplé lors de son dernier match de préparation à la Coupe du monde de football, quatre jours après une défaite surprise contre la Côte d'Ivoire (2-1).

L'attaquant du Bayern Munich a d'abord marqué de part et d'autre de la mi-temps (43e, 49e) avant d'inscrire un troisième but d'une magnifique frappe enroulée du pied gauche (75e).

Entretemps, Patrick Kelly avait réduit l'écart en profitant des inquiétants errements défensifs tricolores (64e).

Pour son dernier match sur le sol français à la tête des Bleus, le sélectionneur Didier Deschamps avait décidé de titulariser le onze qui devrait probablement entamer la Coupe du monde face au Sénégal, le 16 juin à New York.

Renversée jeudi par la Côte d'Ivoire, l'équipe de France se devait de réagir lundi, face à une équipe non qualifiée au Mondial, pour aborder le tournoi nord-américain en confiance.

"On a très bien négocié ce deuxième match", a estimé Ousmane Dembélé au micro de TF1. "On va arriver frais aux États-Unis, c'est le plus important. (...) On essaie d'être prêt pour le match contre le Sénégal."

Entreprenants offensivement en première période face à un bloc regroupé, les Bleus ont mis du temps à percer le verrou adverse.

Après des échecs de Kylian Mbappé et Désiré Doué à la huitième minute, puis un tir sur le poteau d'Aurélien Tchouaméni (21e), Michael Olise a débloqué la rencontre en étant bien placé pour reprendre un ballon contré sur une frappe d'Ousmane Dembélé.

L'attaquant du Bayern Munich a de nouveau trompé Pierce Charles au retour des vestiaires, d'une demi-volée puissante à la réception d'un second ballon.

Michael Olise a parachevé sa prestation avec sa "spéciale" : une frappe lointaine et enroulée du pied gauche avec l'aide du poteau.

MBAPPÉ ENCORE MUET OFFENSIVEMENT

Son septième but chez les Bleus, en 17 sélections, a surtout scellé un succès précieux pour l'équipe de France, qui n'a pas rassuré de l'autre côté du terrain.

Déjà bousculée par la Côte d'Ivoire jeudi, l'arrière-garde tricolore a subi quelques occasions évitables face à la 70e nation mondiale.

Dangereux d'une frappe croisée en première période (15e), Patrick Kelly a réduit l'écart après les deux premiers buts de Michael Olise en reprenant un centre fort de Shea Charles, tout heureux de se retrouver en bonne position grâce à l'intervention ratée de Dayot Upamecano.

"On a progressé, je pense, par rapport au premier match, après il y a encore des ajustements", a déclaré Aurélien Tchouaméni sur TF1.

L'autre bémol de la soirée n'est autre que le manque d'efficacité de Kylian Mbappé. Déjà muet lors de la première mi-temps qu'il a jouée contre la Côte d'Ivoire, le capitaine tricolore a manqué plusieurs belles occasions (8e, 57e, 73e, 88e).

Il devra attendre pour égaler le record de buts en équipe de France détenu par Olivier Giroud (57).

Les Bleus s'envoleront mercredi à Boston, où ils séjourneront pendant la compétition.

(Rédigé par Vincent Daheron)