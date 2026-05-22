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Football-Lens remporte sa première Coupe de France après sa victoire contre Nice
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 23:03

par Vincent Daheron

Le RC Lens a remporté vendredi la première Coupe de France de son histoire en battant l'OGC Nice (3-1) en finale au Stade de France, ponctuant une saison magnifique après sa deuxième place en championnat derrière le Paris Saint-Germain.

Portés par Florian Thauvin, auteur de l'ouverture du score (25e) et passeur décisif sur le but d'Odsonne Édouard (42e), les Sang et Or ont mis fin à une disette de 27 ans sans trophée majeur, depuis leur victoire en Coupe de la Ligue en 1999. Abdallah Sima a marqué le but du break dans le dernier quart d'heure (78e) pour permettre à Lens de succéder au PSG au palmarès.

Malgré plusieurs grosses occasions et la réduction de l'écart juste avant la mi-temps de Djibril Coulibaly (45e+3), Nice n'est pas parvenu à sauver sa saison cauchemardesque.

Les Aiglons doivent maintenant tenter de se maintenir en Ligue 1 lors des barrages contre Saint-Étienne dont le match aller est prévu dès mardi à l'extérieur avant le retour vendredi prochain à Nice.

(Reportage de Vincent Daheron; édité par Zhifan Liu)

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