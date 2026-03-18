Football-Le Sénégal va faire appel de la décision sur la CAN, le gouvernement réclame une enquête internationale

(Actualisé avec demande par le gouvernement sénégalais d'une enquête internationale indépendante)

Le Sénégal a annoncé mercredi qu'il allait faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), rendue mardi soir, de retirer la victoire à la CAN aux Lions de la Teranga au profit du Maroc.

De son côté, le gouvernement sénégalais a réclamé une enquête internationale indépendante, estimant qu'il y avait des soupçons de corruption au sein de la CAF.

"La Fédération sénégalaise de football (FSF) dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain", a réagi la FSF dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi.

"Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la Fédération engagera, dans les plus brefs délais, une procédure d'appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne."

Mardi soir, le jury d'appel de la CAF a déclaré le Sénégal forfait lors de la finale, deux mois plus tôt, et donc le Maroc vainqueur sur le score de 3-0, car l'équipe entraînée par Pape Thiaw avait quitté le terrain pendant une quinzaine de minutes en guise de protestation contre une décision arbitrale.

L'arbitre avait accordé un penalty au Maroc dans les dernières secondes du temps réglementaire, quelques minutes après avoir refusé un but au Sénégal.

Sadio Mané avait incité ses partenaires à reprendre la rencontre, le Marocain Brahim Diaz avait manqué son penalty en tentant une panenka puis le Sénégal s'était finalement imposé en prolongation grâce à un but de Pape Gueye.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)