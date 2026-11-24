Le Sénégal a été rétabli mardi comme vainqueur de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a reçu favorablement son appel déposé après qu'il eut été dépossédé du titre au profit du Maroc.

La Fédération sénégalaise avait fait appel devant le TAS de la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de proclamer le Maroc champion, alors que les Lions de la Teranga avaient battu le pays hôte après prolongation (1-0) lors de la finale disputée en janvier dernier à Rabat.

Les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pendant 14 minutes pour protester contre une décision de l'arbitre, qui avait sifflé un penalty en faveur du Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire. Plusieurs joueurs avaient regagné les vestiaires.

À leur retour sur la pelouse, le Maroc avait raté ce penalty, envoyant ainsi le match en prolongation, où le Sénégal avait inscrit l'unique but de la rencontre.

Deux mois plus tard, le jury d'appel de la CAF avait déclaré le Sénégal forfait pour avoir quitté le terrain et donné ainsi une victoire sur tapis vert (3-0) au Maroc. Le Sénégal avait saisi le TAS quelques jours plus tard et l'appel, déposé le 25 mars, a été examiné le 8 octobre dernier.

La formation arbitrale du TAS, présidée par le Français Gérald Simon et composée de l'Italien Luigi Fumagalli et de l'Allemand Ulrich Haas, a estimé "que l'arbitre n'a commis aucune erreur de droit".

"Par conséquent, l'appel de la Fédération sénégalaise est admis, la décision prise par le jury d'appel de la CAF est annulée", a déclaré le directeur général du TAS, Matthieu Reeb, devant les journalistes. "Cela signifie que le résultat acquis sur le terrain à l'issue de la finale de la CAN 2025 est confirmé, à savoir la victoire 1 à 0 du Sénégal et que le trophée de cette compétition revient donc au Sénégal."

"La décision du TAS a été rendue à l'unanimité", a-t-il précisé.

LE MAROC DÉNONCE DES "PRATIQUES AYANT ENTACHÉ LA PROCÉDURE"

Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a dit accueillir "cette sentence avec une profonde satisfaction". "Cette décision affirme avant tout le triomphe de l'équité sportive et rappelle un principe cardinal : la vérité d'une rencontre s'établit exclusivement sur le terrain, sous la protection du droit du sport", a-t-elle ajouté.

Elle a publié par ailleurs sur Instagram une photo de sa célébration du 18 janvier dernier avec le commentaire : "Encore et toujours champions d'Afrique."

Pour sa part, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a déclaré dans un communiqué avoir "pris acte" de la décision rendue par le TAS et vouloir "engager toutes les procédures légales nécessaires afin de (la) contester".

Toutes les décisions rendues par le TAS peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral suisse, la plus haute instance judiciaire de Suisse.

"Cette décision ne tient toujours pas compte de la nécessité de se conformer à l'orientation consacrée par les récentes décisions de l'International Football Association Board (IFAB) et de la Fédération internationale de football (FIFA) concernant les joueurs qui quittent le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, ainsi que les responsabilités et sanctions disciplinaires qui en découlent", poursuit la FRMF .

La FRMF déplore également que n'ait pas été "prise en considération" sa demande portant "sur les conséquences juridiques à tirer des pratiques ayant entaché la procédure et remettant en cause l'intégrité et la crédibilité de la décision", citant un "contact confirmé" entre Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise, "48 heures avant le prononcé de la décision".

Matthieu Reeb a déclaré mardi que le TAS avait reçu, quelques minutes avant l'annonce de la décision, "une demande de récusation de la Fédération marocaine de football (FRMF) contre un des arbitres de la formation du TAS".

Une personne au fait du dossier a indiqué plus tôt dans la journée à Reuters que la FRMF avait signalé un incident au TAS. D'après cette source, la FRMF affirme que le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, s'est entretenu dimanche au téléphone avec l'un des trois arbitres.

Reuters n'a pu confirmer que cet appel avait bien eu lieu, ni connaître son objet.

"C'est faux. Il n'y a eu aucun contact téléphonique, ni dimanche ni aucun autre jour", a déclaré à Reuters un porte-parole de la Fédération sénégalaise.

Le TAS a ajouté : "Ulrich Haas nie catégoriquement tout contact direct, à quelque moment que ce soit, avec les parties impliquées dans cette procédure."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet et Tangi Salaün)