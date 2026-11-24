Football-Le Sénégal déclaré vainqueur de la CAN 2025 par le TAS

Un panneau publicitaire représentant le capitaine sénégalais Sadio Mané et le trophée de la Coupe d'Afrique des nations à Dakar

par Cecile Mantovani

LAUSANNE, Suisse, 24 novembre (Reuters) - Le Sénégal a été rétabli ‌mardi comme vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a reçu favorablement ​son appel déposé après qu'il eut été dépossédé du titre au profit du Maroc.

La Fédération sénégalaise avait fait appel devant le TAS de la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de proclamer le Maroc champion, alors que les Lions ​de la Teranga avaient battu le pays hôte après prolongation (1-0) lors de la finale disputée en janvier à Rabat.

Les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pendant ​14 minutes pour protester contre une décision de l'arbitre, qui ⁠avait sifflé un penalty en faveur du Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire. Plusieurs joueurs avaient ‌regagné les vestiaires.

À leur retour sur la pelouse, le Maroc avait raté ce penalty, envoyant ainsi le match en prolongation, où le Sénégal avait inscrit l'unique but de la rencontre.

Deux mois plus ​tard, le jury d'appel de la CAF ‌avait déclaré le Sénégal forfait pour avoir quitté le terrain et donné ainsi une ⁠victoire sur tapis vert (3-0) au Maroc.

Le Sénégal avait saisi le TAS quelques jours plus tard et l'appel, déposé le 25 mars, a été examiné le 8 octobre dernier.

La formation arbitrale du TAS, présidée par le Français Gérald Simon et ⁠composée de l'Italien Luigi Fumagalli et ‌de l'Allemand Ulrich Haas, a estimé "que l'arbitre n'a commis aucune erreur de droit".

"Par conséquent, l'appel de ⁠la Fédération sénégalaise est admis, la décision prise par le jury d'appel de la CAF est annulée", a déclaré ‌devant la presse Matthieu Reeb, le directeur général du TAS.

"Cela signifie que le résultat acquis sur ⁠le terrain à l'issue de la finale de la CAN 2025 est confirmé, à savoir ⁠la victoire 1 à 0 ‌du Sénégal et que le trophée de cette compétition revient donc au Sénégal."

"La décision du TAS a été rendue à l'unanimité", ​a-t-il précisé.

La Fédération sénégalaise a réagi sur Instagram en publiant une ‌photo de sa célébration du 18 janvier dernier avec le commentaire : "Encore et toujours champions d'Afrique."

Matthieu Reeb a également déclaré que le TAS avait reçu, quelques ​minutes avant l'annonce de la décision, "une demande de récusation de la Fédération marocaine de football (FRMF) contre un des arbitres de la formation du TAS".

Dans la matinée, une source proche du dossier avait indiqué à Reuters que la FRMF ⁠avait signalé un incident au TAS.

Selon cette source, la FRMF affirme que le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, s'est entretenu dimanche au téléphone avec l'un des trois arbitres.

Reuters n'a pu confirmer que cet appel avait bien eu lieu, ni connaître son objet.

"La commission responsable de ces demandes de récusation a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments, à ce stade, pour reporter la notification de la sentence", a expliqué Matthieu Reeb.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Benjamin Mallet et Tangi Salaün)