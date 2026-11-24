Le Sénégal a été rétabli mardi comme vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a reçu favorablement son appel déposé après avoir été dépossédé du titre.

La Fédération sénégalaise avait fait appel devant le TAS de la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de proclamer le Maroc champion, alors que les Lions de la Teranga avaient battu le pays hôte après prolongation (1-0) lors de la finale disputée en janvier à Rabat.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)