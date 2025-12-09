Football-Le PSG sans Dembélé mais avec Doué à Bilbao

Le Paris Saint-Germain se déplacera mercredi à l'Athletic Bilbao, en Ligue des champions, sans Ousmane Dembélé, malade, mais avec Désiré Doué, de retour de blessure après six semaines d'absence, a annoncé mardi le club parisien.

Outre le Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembélé, pas encore titularisé depuis son retour de blessure le mois dernier, le PSG doit encore se passer de son gardien Lucas Chevalier, touché à la cheville comme le latéral droit Achraf Hakimi, ainsi que du défenseur central Lucas Beraldo (mollet).

En revanche, Désiré Doué fait son retour dans le groupe alors qu'il n'a plus joué depuis le 29 octobre dernier contre Lorient (1-1). Le récent Golden Boy 2025 (meilleur joueur européen de moins de 21 ans) avait souffert d'une lésion musculaire de la cuisse gauche.

Il a manqué les sept dernières rencontres du PSG toutes compétitions confondues.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)