Football-Le PSG lance sa saison par la Supercoupe de l'UEFA avec "faim et envie"

Le Paris Saint-Germain lance déjà sa saison, mercredi, lors de la Supercoupe de l'UEFA disputée à Salzbourg (Autriche) face au club anglais d'Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa, avec une envie de titres toujours au rendez-vous.

Le PSG jouera sa deuxième Supercoupe d'Europe consécutive puisqu'il a de nouveau obtenu le droit, grâce à son deuxième sacre d'affilée en Ligue des champions, de disputer cette rencontre entre le vainqueur de la C1 et celui de la C3.

"Je me suis reposé tout l'été, on est frais, on est content d'être de retour", a assuré l'entraîneur espagnol Luis Enrique mardi en conférence de presse. "On commence la saison demain avec une finale, ça veut dire qu'on a bien fait le boulot l'année dernière."

Comme l'an passé, le PSG n'aura pas eu beaucoup de temps pour préparer son premier match officiel. Cela ne l'avait pas empêché de décrocher le premier titre de sa saison en renversant un autre club anglais : Tottenham (2-2, 4-3 aux t.a.b.).

Les Parisiens étaient pourtant menés 2-0 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire avant de parvenir à égaliser dans le temps additionnel puis à s'imposer aux tirs au but.

Deux mois et demi après son doublé acquis en finale de Ligue des champions face à Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b.), à Budapest, le PSG veut repartir du bon pied pour continuer d'accumuler les titres après les cinq trophées de la saison passée (C1, Ligue 1, Trophée des champions, Coupe intercontinentale et Supercoupe de l'UEFA).

AVEC LES DEMI-FINALISTES DE LA COUPE DU MONDE

"On cherche toujours à gagner. Quand tu regardes dans l'histoire, c'est difficile de voir une équipe qui gagne tout le temps, et on cherche à être là, à côté de ce type d'équipes", a prévenu Luis Enrique, déjà 12 trophées en poche depuis son arrivée dans la capitale à l'été 2023.

Le discours de Luis Enrique a infusé auprès de ses joueurs, qui ne se sont pas reposés sur leurs lauriers en 2025 après avoir conquis la première Ligue des champions du club. Ils ont fait encore mieux l'année suivante en réalisant un rare doublé.

"Comme l'année dernière, on avait faim pour plus de titres, de matches, de trophées et cette année n'est pas différente. On veut plus", a déclaré le milieu de terrain Vitinha mardi en conférence de presse, imité quelques minutes plus tard par Marquinhos.

"Même si on n'a pas eu beaucoup d'entraînements, on a faim, on a envie. Les titres te donnent des opportunités, tu dois les prendre, ne pas les laisser passer", a enchaîné le capitaine. "Même si on a beaucoup gagné ces dernières années, on va continuer à aller chercher des titres parce que c'est la mentalité du PSG."

Face à Aston Villa, qu'il avait battu en quarts de finale de la C1 2025 (5-4 au cumulé), le PSG pourra compter sur ses mondialistes, et notamment les sept demi-finalistes français de son effectif. Parmi ces derniers figurent notamment ses nouvelles recrues : l'ailier Maghnes Akliouche en provenance de Monaco et le latéral gauche Lucas Digne, transfuge d'Aston Villa et de retour au PSG 11 ans après son départ.

Le jeune gardien italien de 18 ans Alessandro Longoni, arrivé de l'AC Milan, figure également dans le groupe.

Le PSG aura une autre opportunité de titre dès dimanche avec le Trophée des champions face au RC Lens, vainqueur de la dernière Coupe de France.

(Rédigé par Vincent Daheron)