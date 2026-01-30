Football-Le PSG et Monaco opposés en barrages de Ligue des champions

(Actualisé avec dates officialisées)

Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, affrontera l'AS Monaco, autre pensionnaire de Ligue 1, en barrages de la Ligue des champions, après le tirage au sort réalisé vendredi à Nyon (Suisse).

Le match aller aura lieu à Monaco le 17 février et le match retour se jouera au Parc des Princes, le 25 février.

Le vainqueur de ce duel affrontera ensuite Barcelone ou Chelsea en huitièmes de finale, avec un match retour à l'extérieur.

Onzième de la phase de ligue, Paris savait qu'il serait opposé soit à Monaco soit au club azerbaïdjanais de Qarabag, tandis que le club de la principauté, 21e, pouvait également affronter Newcastle.

"C'est positif pour le football français, on va avoir deux beaux soirs de match", a déclaré Thiago Scuro, directeur général de l'AS Monaco, au micro de Canal+. "C'est un moment spécial d'avoir le PSG face à nous en barrages de la Ligue des champions. On connaît bien, c'est très difficile de jouer contre Paris."

Monaco a remporté la seule confrontation face aux Parisiens cette saison, le 29 novembre dernier à domicile, lors de la 14e journée de Ligue 1 (1-0).

L'an passé, le PSG avait déjà affronté un autre club de Ligue 1 en barrages, le Stade brestois, qu'il avait facilement éliminé (10-0 au cumulé) avant de faire route vers le premier sacre de son histoire en C1.

En Ligue Europa, Lille, 18e de la phase de ligue, a tiré au sort l'Étoile rouge de Belgrade en barrages avec un match aller à domicile le 19 février et un match retour en Serbie le 26 février.

Le LOSC s'était incliné à Belgrade (1-0) en novembre dernier lors de la quatrième journée de la phase de ligue.

En cas de qualification, le club nordiste, qui pouvait également tomber contre le Celta Vigo, affrontera Lyon ou Aston Villa en huitièmes de finale, avec un match retour disputé à l'extérieur.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)