Football : le président du club d'Angers accusé d'agressions sexuelles

Le milieu du sport français de nouveau ébranlé par un possible scandale sexuel. Après les révélations dans le domaine du patinage artistique, c'est le football qui est visé. Le président du club de foot d'Angers SCO, Saïd Chabane, est visé par une plainte pour agressions sexuelles, déposée en janvier dernier par une salariée du club, selon les informations de BFM TV/RMC. Les enquêteurs en charge de l'investigation ont également identifié au moins deux autres victimes présumées.Les faits concernés par la plainte remonteraient à novembre dernier. Parmi les autres potentielles victimes présumées figure une ancienne employée du club angevin, qui aurait décrit des faits survenus en 2017. Selon les précisions de la chaîne, les témoignages des victimes présumées sont jugés « très crédibles » par les enquêteurs. Le parquet d'Angers a confirmé auprès de la chaîne l'ouverture d'une enquête préliminaire pour agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel.Après ces révélations, Saïd Chabane, 55 ans, a été placé en garde à vue pour agressions sexuelles aggravées par personne abusant de sa fonction, a indiqué mercredi à l'Agence France-Presse le procureur d'Angers, Éric Bouillard, précisant que les deux autres victimes présumées avaient fini par également porter plainte et confirmant l'information selon laquelle une enquête préliminaire avait été ouverte. « Saïd Chabane a été placé en garde à vue ce mercredi...