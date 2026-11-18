Football-Le Portugais Matos remplace son compatriote Oliveira à la tête de Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg (RCS) a annoncé mercredi la nomination du Portugais Vitor Matos au poste d'entraîneur pour remplacer son compatriote Hugo Oliveira, écarté après seulement dix matches en poste.

Vitor Matos, 38 ans, arrive en provenance de Swansea, club de Championship (la deuxième division anglaise), où il étrennait le costume d'entraîneur principal pour la deuxième fois de sa carrière chez les professionnels après une première expérience au CS Maritimo, au Portugal.

Il avait auparavant été membre du staff de Liverpool dirigé par Jürgen Klopp puis adjoint de Pepijn Lijnders au RB Salzbourg.

Arrivé à Swansea en cours de saison dernière, Vitor Matos a guidé le club gallois, alors 20e de Championship, jusqu'à la 11e place du classement à la fin de la saison écoulée. Swansea est actuellement sixième de Championship.

La durée du contrat de Vitor Matos à Strasbourg n'a pas été précisée.

Strasbourg vit un début de saison difficile, avec trois victoires, un nul et six défaites en Ligue 1, dont le RCS occupe la 13e place avec dix points - soit seulement deux de plus que la zone de relégation. Les Alsaciens restent sur cinq défaites lors des six dernières rencontres, avec l'avant-dernière défense du championnat (22 buts encaissés).

La valse des entraîneurs se poursuit à la Meinau, qui va ainsi connaître un quatrième entraîneur en 2026. L'année avait commencé par le départ en janvier de l'Anglais Liam Rosenior vers Chelsea, club détenu par le même consortium, BlueCo.

Il avait été remplacé par son compatriote Gary O'Neil, qui a ensuite pris la direction d'Ipswich Town en fin de saison dernière, conclue à la huitième place et sans qualification européenne.

La direction alsacienne avait alors choisi Hugo Oliveira en début de saison, sans que celui-ci ne parvienne à hisser de nouveau le club dans la première partie du classement.

"Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Hugo Oliveira ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration", a dit le club dans un communiqué distinct, publié quelques minutes auparavant.

Strasbourg reçoit samedi Brest, équipe en forme du moment, à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1.

(Rédigé par Vincent Daheron)