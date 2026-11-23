Football: Le Mondial féminin 2031 organisé dans quatre pays dont les USA, l'édition 2035 au Royaume-Uni

Le logo de la FIFA est visible devant son siège lors d'une réunion du comité exécutif de la FIFA à Zurich

23 novembre (Reuters) - ‌Les États-Unis, le Mexique, ​le Costa Rica et la Jamaïque organiseront la Coupe ​du monde féminine de football ​2031 tandis que ⁠le Royaume-Uni accueillera la ‌compétition en 2035, a annoncé lundi la Fifa ​à ‌l'issue de son congrès ⁠extraordinaire.

Ces désignations étaient attendues puisque ces deux candidatures ⁠étaient à ‌chaque fois seules en ⁠lice.

La Coupe du ‌monde 2031 sera ⁠la première édition à ⁠48 équipes, ‌au lieu de 32 ​actuellement.

La prochaine ‌édition de la Coupe du monde est ​prévue au Brésil du 24 ⁠juin au 25 juillet prochains.

L'Espagne est championne du monde en titre.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)