Le logo de la FIFA est visible devant son siège lors d'une réunion du comité exécutif de la FIFA à Zurich
23 novembre (Reuters) - Les États-Unis, le Mexique, le Costa Rica et la Jamaïque organiseront la Coupe du monde féminine de football 2031 tandis que le Royaume-Uni accueillera la compétition en 2035, a annoncé lundi la Fifa à l'issue de son congrès extraordinaire.
Ces désignations étaient attendues puisque ces deux candidatures étaient à chaque fois seules en lice.
La Coupe du monde 2031 sera la première édition à 48 équipes, au lieu de 32 actuellement.
La prochaine édition de la Coupe du monde est prévue au Brésil du 24 juin au 25 juillet prochains.
L'Espagne est championne du monde en titre.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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