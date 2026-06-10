Football-le match de préparation de l'Angleterre pour la Coupe du monde contre le Costa Rica reporté en raison des conditions météorologiques

Le match de préparation de l'Angleterre à la Coupe du monde contre le Costa Rica, prévu mercredi à Orlando, a été reporté en raison des conditions météorologiques, notamment d'une forte averse.

Le match, dernier match amical de l'Angleterre avant la Coupe du monde, devait débuter à 16 h (heure de l'Est) à l'Inter&Co Stadium d'Orlando.

Le compte X officiel de l'Angleterre a indiqué qu'il fournirait de plus amples informations dès qu'elles seraient disponibles.

(Rédigé par Nicole Fernandes à Toronto; version française Clément Martinot)