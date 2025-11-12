 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Le match d'ouverture de l'Euro 2028 disputé à Cardiff, la finale à Wembley
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 21:28

Le Millennium Stadium de Cardiff accueillera le match d'ouverture de l'Euro 2028 de football tandis que le stade de Wembley, à Londres, sera le théâtre des demi-finales et de la finale, ont annoncé mercredi les organisateurs.

L'Euro 2028 sera organisé au Royaume-Uni et en Irlande du 9 juin au 9 juillet.

En cas de qualification, chaque pays hôte jouera ses matches de poule à domicile. L'Angleterre jouerait sa première rencontre au Manchester City Stadium avant les deux suivantes à Wembley.

L'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles joueraient respectivement à Dublin, Glasgow et Cardiff.

Ces trois villes ainsi que Londres, à Wembley, accueilleront par ailleurs les quatre quarts de finale.

Le détail du calendrier sera dévoilé en 2027 après le tirage au sort de la compétition.

Le tirage au sort des qualifications aura lieu, lui, le 6 décembre 2026 à Belfast, en Irlande du Nord.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les partisans du Premier ministre irakien sortant Mohamed Chia al-Soudani célèbrent la victoire de sa coalition aux législatives irakiennes le 12 novembre 2025 à Bagdad. ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    Irak: le Premier ministre sortant revendique la victoire aux législatives
    information fournie par AFP 12.11.2025 21:17 

    Le Premier ministre irakien sortant, Mohamed Chia al-Soudani, a revendiqué mercredi soir la victoire de sa liste aux élections législatives après la diffusion des premiers résultats de la commission électorale. Des centaines de ses partisans se sont rassemblés ... Lire la suite

  • Une photographie de Donald Trump et Jeffrey Epstein projetée le 17 septembre 2025 sur les murs du château de Windsor, au Royaume-Uni, par le groupe de militants Led By Donkeys, en marge de la visite d'Etat du président américain à Londres ( AFP / Lena VOELK )
    L'affaire Esptein encore relancée, Trump sur la défensive
    information fournie par AFP 12.11.2025 20:52 

    Donald Trump "savait à propos des filles", du moins c'est ce qu'affirme un email attribué au délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, dont la publication mercredi a mis le président américain sur la défensive. Ce courrier électronique écrit en 2019, année de ... Lire la suite

  • Un revenant dans le onze des Bleus jeudi soir ?
    Un revenant dans le onze des Bleus jeudi soir ?
    information fournie par So Foot 12.11.2025 20:41 

    Il est petit, il est gentil, il va bouffer Malinovskyi. Le 14 novembre 2024, N’Golo Kanté faisait sa dernière apparition à ce jour en équipe de France, pour un triste 0-0 contre Israël. Un an plus tard, le milieu d’Al-Ittihad devrait être titulaire contre l’Ukraine ... Lire la suite

  • La justice donne encore raison à El Ghazi, licencié pour des posts anti-israéliens
    La justice donne encore raison à El Ghazi, licencié pour des posts anti-israéliens
    information fournie par So Foot 12.11.2025 20:20 

    Et la sentence est irrévocable. Le tribunal du travail de la Rhénanie-Palatinat a tranché, et pas du côté de Mayence. Le club avait licencié son joueur Anwar El Ghazi en 2023 suite à des publications hostiles à Israël sur les réseaux sociaux . L’affaire a été portée ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank