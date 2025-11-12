Football-Le match d'ouverture de l'Euro 2028 disputé à Cardiff, la finale à Wembley

Le Millennium Stadium de Cardiff accueillera le match d'ouverture de l'Euro 2028 de football tandis que le stade de Wembley, à Londres, sera le théâtre des demi-finales et de la finale, ont annoncé mercredi les organisateurs.

L'Euro 2028 sera organisé au Royaume-Uni et en Irlande du 9 juin au 9 juillet.

En cas de qualification, chaque pays hôte jouera ses matches de poule à domicile. L'Angleterre jouerait sa première rencontre au Manchester City Stadium avant les deux suivantes à Wembley.

L'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles joueraient respectivement à Dublin, Glasgow et Cardiff.

Ces trois villes ainsi que Londres, à Wembley, accueilleront par ailleurs les quatre quarts de finale.

Le détail du calendrier sera dévoilé en 2027 après le tirage au sort de la compétition.

Le tirage au sort des qualifications aura lieu, lui, le 6 décembre 2026 à Belfast, en Irlande du Nord.

