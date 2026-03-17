Football-Le Maroc déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations après l'annulation du résultat

Le Maroc a été déclaré mardi vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations par la Confédération africaine de football (CAF), deux mois après une finale rocambolesque remportée en prolongation par le Sénégal (1-0) qui avait quitté la pelouse pendant environ quinze minutes pour protester contre une décision arbitrale.

"Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale CAN, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de Football (FRMF)", a déclaré la CAF dans un communiqué.

Le Sénégal s'était imposé grâce à un but de Pape Gueye en prolongation.

Auparavant, le Marocain Brahim Diaz avait manqué un penalty, en tentant une panenka, dans les dernières secondes du temps réglementaire alors qu'il avait dû patienter plus de 15 minutes pour le tirer puisque l'équipe adverse avait quitté le terrain.

(Rédigé par Vincent Daheron)