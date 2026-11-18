Football: Le Japonais Tashima officiellement candidat à la présidence de la Fifa

Le président de la Fédération japonaise de football, Kozo Tashima

par Panu Wongcha-um et Irene Wang

TOKYO/BANGKOK, 18 ‌novembre (Reuters) - Le président d'honneur de la Fédération japonaise de football (JFA), Kozo Tashima, ​a déclaré mercredi avoir officiellement déposé sa candidature à la présidence de la Fifa après avoir obtenu le soutien nécessaire de cinq fédérations nationales.

Les candidatures à ​l'élection présidentielle de la Fifa doivent être déposées mercredi soir, avant minuit, quatre mois avant le scrutin ​qui se déroulera le 18 mars ⁠à Rabat lors du 77e Congrès de l'instance.

Gianni Infantino brigue un quatrième ‌mandat à sa tête.

"Le 17 novembre, la JFA a adressé une lettre à la Fifa proposant le président d’honneur de la JFA, ​Kozo Tashima, comme candidat", a ‌indiqué la JFA dans un communiqué.

Âgé de 68 ans, ⁠Kozo Tashima est un ancien international japonais et entraîneur de jeunes. Membre du Conseil de la Fifa depuis 2015, il est le premier Japonais à ⁠se présenter à ‌la présidence de l'instance mondiale.

"C’est avec un fort sens de ⁠la mission et une grande détermination que je relèverai ce défi afin ‌que la Fifa puisse devenir une organisation plus saine et ⁠plus fiable, et contribuer au développement du football à travers ⁠le monde", a-t-il ‌déclaré dans un communiqué relayé par la JFA.

Parmi les autres opposants à Gianni ​Infantino figurent l'ancien international suisse Ramon ‌Vega et le président de la Fédération française de football Philippe Diallo.

Ce dernier, désigné par l'UEFA, ​a appelé mardi Kozo Tashima à "unir [leurs] forces".

Le candidat japonais a précisé qu'il n’avait pas encore parlé directement avec Philippe Diallo.

"J’ai échangé indirectement avec des ⁠personnes de son entourage, mais nous n’avons pas discuté concrètement de ce que nous allions faire", a-t-il dit. "M. Diallo n’a annoncé sa candidature que récemment, j’aimerais donc m’entretenir avec lui au moins une fois prochainement."

(Avec la contribution de Kaori Kaneko et Chang-Ran Kim à Tokyo, et d'Athit Perawongmetha à Bangkok ; ​version français Vincent Daheron)