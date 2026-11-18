Le président de la Fédération japonaise de football, Kozo Tashima
par Panu Wongcha-um et Irene Wang
TOKYO/BANGKOK, 18 novembre (Reuters) - Le président d'honneur de la Fédération japonaise de football (JFA), Kozo Tashima, a déclaré mercredi avoir officiellement déposé sa candidature à la présidence de la Fifa après avoir obtenu le soutien nécessaire de cinq fédérations nationales.
Les candidatures à l'élection présidentielle de la Fifa doivent être déposées mercredi soir, avant minuit, quatre mois avant le scrutin qui se déroulera le 18 mars à Rabat lors du 77e Congrès de l'instance.
Gianni Infantino brigue un quatrième mandat à sa tête.
"Le 17 novembre, la JFA a adressé une lettre à la Fifa proposant le président d’honneur de la JFA, Kozo Tashima, comme candidat", a indiqué la JFA dans un communiqué.
Âgé de 68 ans, Kozo Tashima est un ancien international japonais et entraîneur de jeunes. Membre du Conseil de la Fifa depuis 2015, il est le premier Japonais à se présenter à la présidence de l'instance mondiale.
"C’est avec un fort sens de la mission et une grande détermination que je relèverai ce défi afin que la Fifa puisse devenir une organisation plus saine et plus fiable, et contribuer au développement du football à travers le monde", a-t-il déclaré dans un communiqué relayé par la JFA.
Parmi les autres opposants à Gianni Infantino figurent l'ancien international suisse Ramon Vega et le président de la Fédération française de football Philippe Diallo.
Ce dernier, désigné par l'UEFA, a appelé mardi Kozo Tashima à "unir [leurs] forces".
Le candidat japonais a précisé qu'il n’avait pas encore parlé directement avec Philippe Diallo.
"J’ai échangé indirectement avec des personnes de son entourage, mais nous n’avons pas discuté concrètement de ce que nous allions faire", a-t-il dit. "M. Diallo n’a annoncé sa candidature que récemment, j’aimerais donc m’entretenir avec lui au moins une fois prochainement."
(Avec la contribution de Kaori Kaneko et Chang-Ran Kim à Tokyo, et d'Athit Perawongmetha à Bangkok ; version français Vincent Daheron)
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