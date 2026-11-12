Football-Le Français Pierre Sage n'est plus l'entraîneur de Crystal Palace

Le club anglais de Crystal Palace a annoncé jeudi le départ de son entraîneur français Pierre Sage alors que les Londoniens sont actuellement derniers de Premier League.

"Crystal Palace Football Club confirme que Pierre Sage a quitté son poste d’entraîneur", a déclaré le club dans un communiqué.

"Le club tient à remercier Pierre et son staff pour leur travail durant leur passage à South London, et leur souhaite plein succès pour la suite."

Pierre Sage était l'un des deux entraîneurs français de Premier League avec Régis Le Bris, à la tête de Sunderland.

Le technicien de 47 ans avait rejoint Crystal Palace en juin dernier après une saison réussie au RC Lens, où il avait terminé deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain et remporté la première Coupe de France de l'histoire du club artésien.

Depuis le début de saison, Crystal Palace n'a remporté que cinq de ses 16 matches toutes compétitions confondues et pointe à la dernière place du championnat et au 21e rang en Ligue Europa.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)