Football-"Le football ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques", dit le président de la Fifa
Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a déclaré jeudi que "le football ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques" mais qu'il véhicule un message de "paix et d'unité" alors que l'opération militaire israélienne à Gaza et d'autres conflits mondiaux alimentent ... Lire la suite
"Luffy, c'est celui qui libère les peuples, qui se bat contre un gouvernement corrompu": à Madagascar, aux Philippines et ailleurs, le drapeau pirate du héros de One Piece, manga le plus vendu de l'histoire, s'est imposé en quelques semaines comme le symbole de ... Lire la suite
France/Assemblée-L'Insoumis Coquerel garde la tête de la Commission des Finances, le "socle commun" récupère des présidences
Le député La France insoumise (LFI) Eric Coquerel a été maintenu jeudi à la tête de la commission des Finances de l'Assemblée nationale tandis que sa collègue Aurélie Trouvé a cédé sa place au député Renaissance Stéphane Travert pour la commission des Affaires ... Lire la suite
Les syndicats organisent ce jeudi une nouvelle journée de mobilisation en France pour tenter de peser sur les choix budgétaires du gouvernement que s'apprête à former Sébastien Lecornu et contester par avance toute continuité dans la politique économique et fiscale ... Lire la suite
