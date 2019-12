Football : le FC Paris Arc-en-Ciel tacle l'homophobie depuis plus de 20 ans

Le combat n'est pas encore gagné, loin de là. Mais depuis 1997, date de sa création, le FC Paris Arc-en-Ciel lutte contre l'homophobie. Alors que le Comité olympique et sportif des Hauts-de-Seine organisait ce lundi une soirée sur le thème des discriminations dans le sport, le club affilié à la Fédération français (FFF) n'a jamais compté autant de membres. « Nous bénéficions des retombées de la Coupe du monde de football féminin, explique Laurie Fradin, la présidente depuis le début de la saison de Paris Arc-en-Ciel. Mais une grande partie des filles viennent pour notre dimension militante LGBT (lesbiennes, gays, bi, trans). Nous avons même dû refuser du monde. » LIRE AUSSI > Lutte contre l'homophobie dans le foot : un brassard arc-en-ciel pour les capitainesA ce jour, Paris Arc-en-Ciel affiche 145 licenciés, 65 garçons et 80 filles. Tout ce monde se réunit au stade Maryse-Hilsz (Paris XXe) chaque mercredi sur le terrain et demi qu'ils ont à leur disposition. « On met en place un roulement d'un mois sur l'autre, explique la dirigeante de 29 ans. Les garçons prennent le terrain et les filles le demi-terrain. Et le mois suivant, on inverse. » Ce mercredi de décembre, une trentaine de femmes occupaient le demi-terrain malgré le froid et les grèves. Il est 19h30 quand l'entraînement commence sous le regard des premiers garçons qui débarquent au stade.«On joue au foot pour le plaisir»Contrairement aux filles qui évoluent en Départemental 1 du District de Seine-Saint-Denis, donc dans le giron de la FFF, les garçons ont décidé de changer de Fédération, et de rejoindre la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail). « On joue au foot pour le plaisir, indique Jérôme, 48 ans et responsable administratif du club. On s'est aperçu que les matchs en FFF étaient beaucoup plus violents qu'en FSGT. C'est pour ça qu'on a changé. Nous avons tous un boulot et on n'a pas envie de se retrouver avec ...