Football-Le conseil des prud'hommes ordonne au PSG de payer près de €61 mlns à Kylian Mbappé

(Actualisé avec détails)

Le conseil des prud'hommes de Paris a ordonné mardi au Paris Saint-Germain de payer environ 61 millions d'euros à son ancien joueur Kylian Mbappé dans le cadre du litige qui oppose les deux parties depuis le départ de l'international français au Real Madrid à l'été 2024.

Le PSG a été condamné à payer Kylian Mbappé pour des rappels de salaires et de primes d'éthique et à la signature pour les mois d'avril, mai et juin 2024.

Kylian Mbappé a été débouté du reste de ses demandes qui s'élevaient, lors de l'audience du 17 novembre, à un total de 263,75 millions d'euros. Il réclamait notamment une requalification des CDD en CDI (6,25 millions d'euros) et des indemnités pour un licenciement sans cause (44,6 millions).

De son côté, le PSG a été débouté de l'ensemble de ses demandes qui s'élevaient à un total de 440 millions d'euros.

L'affaire prend sa source dans les salaires et les primes impayés à la fin du contrat en 2024 du capitaine de l'équipe de France avant de rejoindre libre le Real Madrid, soit sans indemnité de transfert, après sept ans au PSG.

La commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) puis sa commission paritaire d'appel avaient déjà ordonné au PSG de verser les 55 millions réclamés, respectivement en septembre et octobre 2024.

Le club de la capitale avait ensuite saisi le Tribunal judiciaire de Paris pour annuler ces deux décisions et la commission de discipline de la LFP puis la commission supérieure d'appel de la FFF avaient alors jugé irrecevables les saisines de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé avait été écarté du groupe pro à l'été 2023 avant d'être réintégré pour sa dernière saison au PSG. Il avait annoncé son départ du PSG en mai 2024, un mois avant de signer officiellement au Real Madrid.

"Les conseils de M. Kylian Mbappé prennent acte avec satisfaction de la décision rendue ce jour par le conseil des prud'hommes, reconnaissant le bien-fondé des demandes formulées à l'encontre du Paris Saint-Germain, la troisième en faveur de Kylian Mbappé, dans ce dossier", ont réagi les conseils de l'attaquant dans un communiqué.

"Ce jugement confirme que les engagements pris doivent être respectés."

Au total, cela fait plus de 18 mois qu'il demandait le paiement de ses salaires et primes", ont-ils précisé.

(Reportage de Vincent Daheron, rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)