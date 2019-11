Football : le Club africain de Tunis en proie à de graves difficultés économiques

L'une des plus prestigieuses formations sportives du pays traverse une crise financière. Face à l'ampleur de la dette, les supporteurs ont décidé de mettre la main à la poche.

Sportivement, le Club africain se porte bien. La formation de la capitale tunisienne a remporté sept de ses huit matchs de championnat et, sans une pénalité de six points infligée par la FIFA, elle serait en tête de la Ligue 1. Mais ce bilan est assombri par la grave crise économique qui secoue depuis plusieurs années les Rouge et Blanc. Avec treize titres de champion, autant de Coupes de Tunisie et une Ligue des champions, le Club africain, qui revendique deux à trois millions de supporters, est un monument en péril. Hamadi Bousbia, son ancien président (1988-1989 et 1993-1994), aujourd'hui membre du Comité des sages, ne le nie pas. « La situation est très compliquée. Il y a de quoi être inquiet, car la dette est importante. Je fais partie de ceux qui pensent que l'avenir du club peut être menacé », explique l'homme d'affaires, PDG de la Société de fabrication des boissons de Tunisie.

La dette cumulée du club, depuis quatre ans, s'élève officiellement à 9,6 millions d'euros. A ce jour, environ 4,2 millions d'euros ont été épongés. Les raisons qui ont poussé le prestigieux club du quartier de Bab Jedid, l'une des six portes de la médina de Tunis, à s'endetter sont multiples mais visent principalement Slim Riahi, président de la formation de 2012 à 2017 - il est aujourd'hui réfugié en France. L'homme d'affaires, engagé en politique et fondateur de l'Union patriotique libre (UPL), est accusé d'avoir fait exploser la dette.

Impayés cumulés

