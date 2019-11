Football : le casse-tête du futur tirage au sort de l'Euro 2020

La compétition, dans sa première phase, aura lieu dans douze pays différents. Cela influe sur la future composition des groupes dans lesquels seront répartis les équipes.

D'après ce que l'on en a compris, les matchs se joueront bien à onze contre onze et le ballon sera toujours rond. Pour le reste... Si le football est un sport très simple à pratiquer, il l'est un peu moins à organiser. En témoignent les conditions de participation à l'Euro 2020 et de répartition des équipes dans la compétition.

Pour la première fois en seize éditions, la compétition se tiendra dans douze pays différents - autant de pays qu'il y a d'étoiles sur le drapeau européen - du 12 juin au 12 juillet.

A l'origine, il s'agit d'une volonté de célébrer les soixante ans de l'épreuve. « Un beau geste symbolique pour mettre en avant l'unité de l'Europe, mais ce n'est pas un modèle pour le futur », selon Aleksander Ceferin.

Le président slovène de l'Union européenne de football (UEFA) l'a reconnu dès 2017 dans un entretien au mensuel allemand Kicker, comme pour prendre ses distances avec l'idée de son prédécesseur, l'ancien n° 10 des Bleus, Michel Platini.

L'événement inclura toujours 24 équipes, comme lors de la précédente édition, en 2016 en France. Une différence, toutefois : aucun des pays hôtes de l'édition 2020 n'est qualifié d'office, chacun d'entre eux devant décrocher sa qualification sur le terrain.

La multiplicité des villes où auront lieu les matchs implique par ailleurs un fléchage et une première répartition : s'il se qualifie pour la compétition, tout pays hôte devra jouer au moins deux matchs de poules à domicile.

