Football : le Ballon d'or, entre fuites et rumeurs

La cérémonie du Ballon d'or, qui sacre le meilleur joueur de l'année, se déroule lundi soir à Paris. Des rumeurs font déjà état d'un sacre de Lionel Messi pour remporter le prestigieux trophée.

Un secret de polichinelle ? D'après le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, Lionel Messi serait le mieux placé pour remporter son sixième Ballon d'or à Paris, lundi 2 décembre. Une équipe du magazine France Football, qui a créé le trophée en 1956, se serait rendue à Barcelone pour réaliser une interview de l'international argentin et aurait été repérée par les fins limiers du média espagnol.

Comme le veut la tradition, une équipe de journalistes se rend en effet sur le lieu de résidence du vainqueur pour une séance photo et une interview quelques jours avant la remise de prix. Et comme le veut la tradition, les rumeurs annonçant le nom du vainqueur se multiplient à l'approche de la cérémonie. Avec plus ou moins d'exactitude.

En 2015, le site de la fédération internationale de football (FIFA) avait publié par mégarde le nom du lauréat sur son site internet avant de supprimer le texte. En 2016 et en 2017, ce sont les Une de l'hebdomadaire France Football qui avaient fuité sur les réseaux sociaux. En 2018, le classement complet avait été dévoilé sur Twitter quelques heures avant le début de la cérémonie.

Cette année, c'est donc l'Argentin Lionel Messi qui sera sacré, assure le média espagnol. Vexé, le Portugais Cristiano Ronaldo aurait décidé de boycotter la cérémonie prévue lundi soir au théâtre du Châtelet, à Paris.

« Pas de postiches ou de fausses moustaches »

Est-il encore besoin de regarder la cérémonie lundi soir ? « Les gens seront peut-être surpris », taquine Thierry Marchand, journaliste à France Football, chargé depuis 2009 de réaliser l'entretien du lauréat.

