Football-La FIFA a reçu à ce jour 150 millions de demandes de billets pour le Mondial 2026
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 13:26

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé lundi que 150 millions de demandes de billets avaient été enregistrées à ce jour pour le Mondial de football 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et a défendu les prix des places, jugés excessifs par nombre de supporters.

Face aux protestations, la Fédération internationale de football a lancé une tranche de billets à 60 dollars.

"Nous avons six à sept millions de billets en vente... En 15 jours, nous avons reçu 150 millions de demandes de billets, soit 10 millions par jour. Cela montre à quel point la Coupe du monde est puissante", a déclaré Gianni Infantino lors du Sommet mondial du sport à Dubaï.

"En presque 100 ans d'histoire de la Coupe du monde, la FIFA a vendu 44 millions de billets au total. Donc, en deux semaines... nous aurions pu remplir 300 ans de Coupes du monde. Imaginez un peu. C'est absolument fou", a-t-il ajouté.

Les supporters américains ont demandé le plus grand nombre de billets, suivis des Allemands et des Britanniques, a indiqué Gianni Infantino.

"Ce qui est essentiel, c'est que les revenus générés par ces billets reviennent au football dans le monde entier", a-t-il dit.

"Sans la FIFA, il n'y aurait pas de football dans 150 pays dans le monde. Le football existe grâce aux revenus générés par la Coupe du monde, que nous réinvestissons dans le monde entier."

(Karan Prashant Saxena et Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

